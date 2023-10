Telkom (TLKM) Cetak Laba Rp19,4 Triliun Tumbuh 17,6%

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten telekomunikasi pelat merah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) mencetak laba bersih sebesar Rp19,4 triliun sampai kuartal III/2023, atau naik 17,6% secara tahunan.

Dalam laporan keuangannya, TLKM mencetak pendapatan senilai Rp111,23 triliun. Pendapatan ini meningkat 2,17% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp108,8 triliun.

Pendapatan TLKM ini dikontribusikan oleh pendapatan telepon sebesar Rp8,3 triliun, pendapatan interkoneksi Rp6,6 triliun, dan pendapatan data internet, dan jasa teknologi informatika sebesar Rp65,8 triliun.

Kemudian pendapatan jaringan sebesar Rp1,78 triliun, pendapatan Indihome Rp21,78 triliun, dan layanan lainnya sebesar Rp4,7 triliun.

Apabila dikategorikan, maka TLKM mencatatkan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar Rp109,15 triliun dan pendapatan dari transaksi lessor sebesar Rp2,08 triliun.

Meningkatnya pendapatan TLKM ini turut membuat laba usaha TLKM meningkat menjadi 10,80% secara tahunan menjadi Rp34,9 triliun. Sebelumnya, pada periode yang sama tahun lalu, TLKM mencetak laba usaha sebesar Rp31,5 triliun.

TLKM juga berhasil meningkatkan laba yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk atau laba bersihnya menjadi Rp19,4 triliun hingga kuartal III/2023. Laba bersih ini naik 17,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp16,5 triliun.

Meningkatnya laba bersih ini turut membuat laba per saham dasar TLKM ikut naik menjadi Rp196,84 per saham, dari sebelumnya Rp167,38 per saham.

Hingga 30 September 2023, TLKM mencatatkan jumlah aset sebesar Rp276,2 triliun, naik dari 31 Desember 2022 sebesar Rp275,19 triliun.

Jumlah liabilitas TLKM naik menjadi Rp126,7 triliun di akhir September 2023, dari sebelumnya sebesar Rp125,9 triliun di akhir Desember 2022.

Adapun jumlah ekuitas TLKM tercatat relatif tidak berubah, yakni sebesar Rp149,4 triliun di kuartal III/2023, dari Rp149,2 triliun di akhir 2022.

