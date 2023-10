Harga Minyak Tergelincir, Konflik Israel Palestina Tidak Ganggu Pasokan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Minyak berjangka turun lebih dari US$1 per barel pada hari Selasa, (17/10/2023), karena meningkatnya ekspektasi Amerika Serikat dan Venezuela akan segera mencapai kesepakatan yang meringankan sanksi terhadap ekspor minyak mentah Venezuela, sementara para pedagang mengatakan konflik Israel-Palestina tampaknya tidak menimbulkan ancaman pasokan minyak dalam jangka pendek.

Minyak mentah berjangka Brent ditutup pada US$89,65 per barel, turun US$1,24, atau 1,4%. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun US$1,03, atau 1,2%, menjadi berakhir pada US$86,66 per barel.

Pemerintah dan oposisi Venezuela akan kembali melakukan perundingan politik minggu ini setelah hampir satu tahun, kata kedua belah pihak, sementara sumber mengatakan AS telah mencapai kesepakatan awal untuk meringankan sanksi terhadap industri minyak Venezuela dengan imbalan pemilihan presiden Venezuela yang kompetitif dan diawasi pada tahun depan. tahun.

"Kesepakatan yang dilaporkan akan membantu meningkatkan produksi minyak negara itu dari tingkat yang sangat tertekan," kata William Jackson, kepala ekonom pasar negara berkembang di Capital Economics dikutip dari Reuters.

“Tetapi sektor ini memerlukan investasi yang sangat besar untuk mengembalikan produksi ke tingkat yang dicapai satu dekade lalu,” tambah Jackson. “Dan hal ini tidak akan berdampak signifikan terhadap defisit pasar minyak global dalam waktu dekat.”

Kedua harga minyak acuan tersebut melonjak pekan lalu di tengah kekhawatiran konflik di Timur Tengah dapat meluas, dengan harga minyak acuan global Brent naik 7,5% yang merupakan kenaikan mingguan tertinggi sejak Februari.

Penurunan harga pada hari Senin tampaknya merupakan "istirahat sejenak untuk menghadapi peristiwa di Timur Tengah" dibandingkan dengan perkiraan peningkatan produksi di Venezuela, kata Andrew Lipow, presiden Lipow Oil Associates.

“Negosiasi dengan Venezuela dapat menyebabkan lonjakan ekspor minyak mentah yang sudah tersedia,” kata Lipow. “Tetapi lonjakan produksi masih merupakan sebuah jalan keluar mengingat kondisi infrastruktur energi Venezuela yang sudah tua.”

Para pedagang mengatakan perang antara Israel dan kelompok militan Islam Palestina Hamas sejauh ini masih terfokus di Jalur Gaza.

“Hal yang sama terjadi pada hari Senin dalam hal konflik di Timur Tengah dapat diatasi karena mempengaruhi pasokan minyak mentah,” kata John Kilduff, mitra Again Capital LLC.

Serangan udara Israel terhadap Gaza meningkat pada hari Senin, setelah upaya diplomatik AS untuk mengatur gencatan senjata di Gaza selatan gagal.

Rusia juga telah memasuki pertikaian diplomatik, dengan Presiden Vladimir Putin akan mengadakan pembicaraan dengan Iran, Israel, Palestina, Suriah dan Mesir.

Meningkatnya ketegangan di Timur Tengah mungkin telah menambah faktor risiko lain yang mendorong harga lebih tinggi pada minggu lalu, kata sumber pasar.

AS pekan lalu memberlakukan sanksi pertama terhadap pemilik kapal tanker yang membawa minyak Rusia dengan harga di atas batas harga Kelompok Tujuh sebesar $60 per barel, sebuah upaya untuk menutup celah dalam mekanisme yang dirancang untuk menghilangkan pendapatan Moskow dari penjualan energinya.

“Keputusan tiba-tiba mengenai pengetatan sanksi terhadap pemilik kapal yang membawa minyak mentah Rusia melebihi batas $60/barel oleh AS mulai terhambat dan begitu pula pertemuan Rusia/Saudi yang diakhiri oleh Presiden Putin yang menyatakan bahwa OPEC+ mencapai 'stabilitas',” kata Analis PVM John Evans merujuk pada kenaikan harga pada akhir pekan lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News