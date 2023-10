Siap-siap, Wismilak (WIIM) Mau Jual 27,90 Juta Saham Treasury

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten rokok PT Wismilak Inti Makmur Tbk. (WIIM) berencana untuk menjual saham treasury atau saham hasil pembelian kembali (buyback) sebanyak 27.900.000 saham.

Berdasarkan keterbukaan informasi, Senin (16/1/2023), manajemen Wismilak Inti Makmur menjelaskan perseroan akan menjual saham treasury selama periode 30 Oktober 2023-29 Oktober 2024. MNC Sekuritas akan membantu WIIM mengeksekusi aksi korproasi ini.

Harga penjualan saham WIIM akan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni harga pengalihan saham tidak boleh lebih rendah dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek satu hari sebelum tanggal penjualan saham atau harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 hari terakhir sebelum tanggal penjualan saham oleh perseroan, mana yang lebih tinggi.

Dari lantai bursa, saham WIIM hari ini ditutup melemah 5,88 persen atau 190 poin ke Rp3.040. Price to earning ratio (PER) WIIM berada di 12,93 kali dengan price to book value (PBV) 4,01 kali. Kapitalisasi pasar WIIM parkir di Rp6,38 triliun.

Selama sebulan terakhir, saham WIIM berhasil menguat 36,32%, sementara sepanjang tahun berjalan (year-to-date/ytd) saham WIIM terpantau melambung 367,69%.

Kinerja keuangan WIIM pun terbilang ciamik sepanjuang semester I/2023. Perseroan mencatatkan pertumbuhan penjualan pada semester I-2023 melesat hingga 46,37% menjadi Rp 2,38 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp 1,62 triliun pada semester I-2022.

Laba bersih Wismilak tumbuh 200,49% secara yoy menjadi Rp246,87 miliar per enam bulan pertama 2023.

Baru-baru ini, Direktur Wismilak Inti Makmur Warsianto meninggal dunia pada Sabtu, 30 September 2023. Almarhum dikenal sebagai sosok di balik lahirnya rokok Low Tar Low Nicotine (LTLN).

Pada era 1990-an, Warsianto merupakan sosok dibalik lahirnya produk Star Mild produksi Sampoerna.

Berkat produk Star Mild, Nama Warsianto dikenal di lingkaran pengusaha rokok. Warsianto selanjutnya berkarir di PT Betoel Prima, PT Nojorono, dan melabuhkan karir terakhirnya di Wismilak Inti Makmur. Almarhum menjabat direktur WIIM sejak 2022 berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 12 Desember 2022.

