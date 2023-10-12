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Daftar 10 Perusahaan Terbesar di BEI, BREN Kalahkan Astra (ASII)

Emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu, PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) semakin kokoh dalam daftar 10 emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar.
Hafiyyan
Hafiyyan - Bisnis.com
Kamis, 12 Oktober 2023 | 18:51
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Emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu, PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) semakin kokoh dalam daftar 10 emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu, PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) semakin kokoh dalam daftar 10 emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu, PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) semakin kokoh dalam daftar 10 emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kapitalisasi pasar BREN menyalip PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (TPIA), dan PT Astra International Tbk. (ASII).

Entitas Grup Barito itu baru mencatatkan saham perdana setelah menyelesaikan proses IPO pada Senin (9/10/2023) dengan harga pelaksanaan Rp780. Setelah itu, kapitalisasi pasar BREN langsung melejit.

Pada Selasa (10/9/2023), saham BREN mentok Auto Reject Atas (ARA) ke Rp1.215 sehingga kapitalisasi pasarnya melejit menjadi Rp163 triliun. BREN pun menempati emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar ke-10.

Pada perdagangan Rabu (11/10/2023) saham BREN kembali melesat 24,69 persen atau 300 poin menjadi Rp1.515. Kapitalisasi pasar BREN pun mencapai Rp202,69 triliun.

Selanjunya pada Kamis (12/10/2023) saham BREN naik 24,75 persen mentok ARA atau 375 poin menjadi Rp1.890. Kapitalisasi pasar BREN mencapai Rp253 triliun.

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Kapitalisasi pasar BREN menyalip BBNI senilai Rp197 triliun, TPIA senilai Rp233 triliun, dan ASII sebesar Rp241 triliun.

Sementara itu, berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) per Kamis (12/10/2023), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) berada di urutan pertama dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp1.104 triliun. Di posisi kedua, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) tercatat memiliki market cap sebesar Rp795 triliun. 

Selanjutnya, PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) yang memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp618 triliun. PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) menyusul sebesar Rp561 triliun, kemudian PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMN) Rp483 triliun.

Di posisi ke-6 ada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) Rp379 triliun, selanjutnya BREN Rp253 triliun.

Kapitalisasi pasar BREN bahkan menyalip induk usahanya, PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) senilai Rp10640 triliun. Dengan demikian, BREN menjadi perusahaan Prajogo Pangestu terbesar di BEI, mengalahkan pendahuluya seperti BRPT, TPIA, dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN).

Daftar Top 10 Emiten Kapitalisasi Pasar Terbesar (Rp triliun)*

  1. BBCA (1.104)
  2. BBRI (795)
  3. BYAN (618)
  4. BMRI (561)
  5. AMMN (483)
  6. TLKM (379)
  7. BREN (253)
  8. ASII (241)
  9. TPIA (233)
  10. BBNI (197)

*per 12 Oktober 2023

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Penulis : Hafiyyan
Editor : Hafiyyan

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