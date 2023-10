AllianzGI Indonesia Masuk Segmen Reksa Dana Global Syariah Target AUM Rp546 Miliar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Manajer investasi, PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia (AllianzGI Indonesia) resmi meluncurkan produk reksa dana global syariah, yakni Reksa Dana Syariah Allianz High Dividend Global Sharia Equity Dollar. Produk tersebut menawarkan imbal hasil dengan pembagian dividen per kuartal.

Presiden Direktur dan Head of Indonesia AllianzGI Rima Suhaimi mengatakan seiring dengan peluncuran produk reksa dana tersebut, target dana kelolaan atau asset under management (AUM) untuk produk tersebut ditarget tembus US$35 juta atau sekitar Rp546 miliar (kurs jisdor Rp15.600 per dolar AS) pada tahun pertama.

"Produk ini kami tawarkan melalui agen penjual reksa dana atau perusahaan sekuritas. Target AUM produk tersebut tahun pertama sebesar US$35 juta," ujar Rima kepada wartawan di The Langham, Jakarta Selatan, Selasa, (3/10/2023).

Perlu diketahui, mata uang produk reksa dana tersebut ditawarkan dalam dolar AS, total offering maksimum sebesar 500 juta unit dengan nilai per unitnya sebesar US$1. Namun, nilai investasi minimum untuk produk reksa dana tersebut yaitu US$10.000 atau sekitar Rp156 juta.

Salah satu keunggulan produk Reksa Dana Syariah Allianz High Dividend Global Sharia Equity Dollar menurutnya yaitu mampu menghasilkan dividend payout secara reguler yang akan dibagikan setiap kuartal pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober.

"Dalam menghadapi tantangan pasar saat ini, kami dihadapkan pada kebutuhan untuk mengambil keputusan portofolio investasi yang lebih strategis dan dengan menerapkan strategi diversifikasi dividen," ujar Rima.

Adapun, Strategi High Dividend Global Sharia Equity tersebut ini akan menginvestasikan minimal 80 persen dari nilai aset bersih (net asset value/NAV) dalam ekuitas yang sesuai dengan prinsip syariah.

Strategi ini berkomitmen untuk menyelaraskan dengan prinsip-prinsip syariah dengan memanfaatkan Dow Jones Islamic World Index. Strategi ini ditujukan untuk masyarakat Indonesia dan menargetkan investor yang mencari arus kas dan pendapatan yang stabil serta pertumbuhan modal.

"Dengan memperkenalkan Strategi High Dividend Global Sharia Equity kepada klien kami di Indonesia, kami terus memperkuat AllianzGI di pasar Indonesia sebagai manajer aset aktif global," pungkasnya.

Sebagai informasi, Strategi Allianz High Dividend Global Sharia merupakan strategi pertama yang diluncurkan sejak akuisisi AllianzGI Indonesia pada 2022. Strategi ini akan memenuhi kebutuhan investor lokal yang fokus pada pendapatan konsisten dan akses terhadap pasar internasional sehingga memperoleh diversifikasi portofolio.

