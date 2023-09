IHSG Sesi I Melemah Tinggalkan Level 7.000, Saham META, MSIN & HITS Melesat

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah tiggalkan level 7.000 pada penutupan sesi I perdagangan hari ini, Kamis (21/9/2023). Meski begitu, saham META, MSIN hingga HITS terpantau melesat siang ini.

Pada pukul 12.00 WIB, IHSG turun 0,31 persen atau 21,80 poin ke level 6.989,88 pada perdagangan hari ini. IHSG bergerak pada rentang 6.974 hingga 7.021 sepanjang sesi.

Tercatat, 208 saham menguat, 311 saham melemah, dan 214 saham bergerak di tempat. Kapitalisasi pasar terpantau menjadi Rp10.375 triliun.

Saham paling laris pada perdagangan kali ini dipimpin oleh PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) dengan nilai transaksi Rp253,6 miliar sampai dengan siang ini. Adapun saham MEDC terpantau turun 2,55 persen ke harga Rp1.530. Terlaris kedua ditempati oleh saham PGEO dengan nilai transaksi mencapai Rp228 miliar. Saham PGEO terpantau menguat 3,99 persen ke level Rp1.565.

Kemudian di posisi ketiga saham paling laris diisi oleh TLKM yang juga naik 0,26 persen atau 10 poin ke level Rp3.820. Saham TLKM mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp213,9 miliar sampai dengan siang ini.

Emiten big caps yang parkir di zona merah diantaranya, Saham BMRI yang turun 0,82 persen ke posisi Rp6.025. Selanjutnya saham AMMN juga melemah 0,95 persen ke level Rp5.225. Selanjutnya saham ASII juga terkoreksi 0,40 persen atau 25 poin ke posisi Rp6.275.

Sementara saham paling cuan atau top gainers hari ini dipimpin oleh META yang terbang 22,22 persen ke level Rp154 per saham, disusul MSIN yang melesat 18,70 persen ke posisi Rp2.920 per saham, diposisi selanjutnya ada saham HITS dan AEGS yang naik masing-masing 11, 67 persen dan 10 persen.

Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan mengatakan, IHSG hari ini diprediksi akan melanjutkan penguatan menuju level 7.030 setelah The Fed menahan kenaikan suku bunga dan Bank Indonesia (BI) akan melakukan rapat dewan gubernur (RDG).

"Pergerakan IHSG hari ini juga dipengaruhi oleh Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI), namun BI diprediksi akan kembali menahan suku bunga acuannya di level saat ini 5,75 persen," ujar Valdy dalam riset Kamis, (21/9/2023).

Selain itu, lanjut Valdi, The Fed memutuskan untuk menahan suku bunga acuannya di level 5,25 persen—5,50 persen pada Federal Open Market Committee (FOMC) yang digelar pada 19-20 September 2023. Namun The Fed memproyeksikan kenaikan suku bunga akan kembali terjadi pada akhir tahun, dengan mencapai level 5,50 persen—5,75 persen.

level support IHSG hari ini berada di 6.950, sedangkan level pivot di 7.000 dan level resisten 7.050.

"Indikasi-indikasi penguatan lanjutan secara teknikal yang terbentuk beberapa hari terakhir dibayangi oleh pelemahan Wall Street pada Rabu [20/9]. IHSG kemungkinan bergerak fluktuatif dalam rentang 6.980-7.030 hari ini," kata Valdi.

Dia mengatakan, kenaikan US Treasury Yield berpotensi memicu penguatan nilai tukar rupiah dalam jangka pendek. Pergerakan nilai tukar rupiah juga akan dipengaruhi oleh pandangan BI terhadap ekonomi Indonesia yang akan disampaikan bersamaan dengan pengumuman RDG BI pada hari ini. BI diperkirakan akan kembali menahan suku bunga acuan di 5,75 persen.

Kembali ke sentimen eksternal, Bank of England diperkirakan kembali menaikan suku bunga acuan sebesar 25 bps ke 5,5 persen pada pertemuan hari ini. Sementara itu The Fed memutuskan untuk menahan suku bunga acuan, akan tetapi, The Fed mempertahankan peluang 1 kali kenaikan suku bunga acuan lagi hingga akhir 2023.

Terkait outlook ekonomi, Kepala The Fed, Jerome Powell menyatakan bahwa potensi soft landing masih dimungkinkan meskipun bukan merupakan baseline scenario. Indeks-indeks Wall Street melemah bersamaan dengan penyampaian pidato dari Powell tersebut. Alhasil, US 2-year dan 10-year Treasury Yield naik ke level tertinggi sejak 2006 dan 2007.

Sebaliknya, mayoritas indeks di Eropa ditutup menguat hampir 1 persen kemarin, Rabu (20/9). Penguatan dipicu oleh antisipasi pasar terhadap keputusan suku bunga the Fed, sebab pasar di Eropa meyakini bahwa The Fed akan kembali mempertahankan suku bunga acuan.

Dari regional, realisasi inflasi di Inggris berada di 6,7 persen year-on-year (yoy) pada Agustus 2023, lebih rendah dari ekspektasi di 7 persen yoy. Sementara indeks-indeks regional Asia cenderung melemah merespons keputusan bank sentral China untuk menahan loan prime rate 1 tahun di 3,45 persen dan 5 tahun di 4,2 persen.

Dari pasar komoditas, harga crude oil melemah 1,01 persen ke US$90,28 per barel. Pelemahan dipicu oleh petunjuk arah kebijakan moneter yang masih hawkish hingga akhir tahun ini.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

