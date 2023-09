Harga Saham Tembus Rp92, GOTO Potensi Akhiri Fase Downtrend

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com ,JAKARTA – Harga saham PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) mencatatkan kenaikan sekaligus net buy pada perdagangan saham kemarin, Kamis (14/9/2023).

Pada perdagangan kemarin, saham GOTO naik 1,15 persen ke posisi Rp88. Saham teknologi itu sejatinya sempat menyentuh posisi Rp91 per saham sebelum akhirnya melandai pada penutupan perdagangan.

Investor tercatat melakukan 13.549 kali transaksi yang meliputi 1,49 miliar saham. Adapun nilai transaksi diperkirakan mencapai Rp132,7 miliar.

Sementara itu, investor asing tercatat membukukan net buy atau beli bersih sebesar Rp6,57 miliar pada hari ini. Dua broker asing terpantau agresif melakukan pembelian yakni UBS Sekuritas mencapai 123,1 juta dan Korean Investment Security yang hampir 60 juta saham GOTO.

Head of Research NH Korindo Sekuritas Indonesia Liza Camelia Suryanata mengatakan saham GOTO mulai berada di akhir fase downtrend. Menurutnya, saham teknologitu terlihat sudah mulai membuat pola bullish reversal, yakni harga saham akan berbalik dari harga turun atau downtrend menjadi uptrend.

“GOTO tidak ke mana-mana selama harga masih terbenam di bawah MA20 dan MA10. Artinya, tanda-tanda kehidupan baru muncul ketika GOTO sudah mampu ditutup di atas harga Rp92 per saham. [Akan tetapi] Kelihatannya sudah mulai bottoming bikin pola [bullish reversal] head and shoulders.” kata Liza kepada Bisnis Jumat (15/9/2023).

Terkait saham GOTO, Liza merekomendasikan strategi buy on break atau average up, yakni strategi membeli saham GOTO ketika harga saham di atas Rp92. Target awal harga saham berada di level Rp98 – Rp100, selanjutnya di rentang Rp112 – Rp120 per unit.

Sementara itu, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan saham GOTO menunjukkan upaya untuk breakout dan eskalasi dengan support di harga Rp90 dan Rp81. Breakout merupakan kondisi harga saham yang bergerak menjebol support atau resistance, yakni titik tertinggi harga saham.

Nafan mengatakan target pertama harga saham GOTO di harga Rp105 atau naik 10,53 persen. Target kedua dan ketiga masing-masing di harga Rp118 atau naik 24,21 persen dan Rp151 atau naik 58,95 persen.

Rekomendasi Nafan untuk saham GOTO adalah accumulate atau membeli saham secara bertahap.

Adapun katalis positif yang bisa mendorong GOTO adalah peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga atau domestic consumption. Sedangkan, katalis negatif yang dapat menjatuhkan harga saham kedua emiten tersebut berkaitan dengan kompetisi dengan para peers.

“Menurut saya berkaitan dengan kompetisi yang ketat, sehingga tentunya strategi burning money masih menjadi lebih relevan dalam rangka mempertahankan pangsa pasar. Sekaligus untuk memanfaatkan tren kenaikan kinerja pada domestic consumption tersebut.” kata Nafan kepada Bisnis, Junat (15/9/2023). (Daffa Naufal Ramadhan)

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

