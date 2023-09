Top Gainers Sepekan Ada Saham Hary Tanoe MSKY hingga BUMN PTPP, Sudah Koleksi?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami pelemahan 0,76 persen selama sepekan terakhir sehingga parkir di level 6.924,78. Meski IHSG melemah, saham milik taipan media Hary Tanoesoedibjo, PT MNC Sky Vision Tbk. (MSKY) hingga saham emiten BUMN PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) terpantau menguat selama sepekan ini.

Peringkat pertama emiten dalam jajaran top gainers pekan ini ditempati oleh PT Telefast Indonesia Tbk. (TFAS) yang harga sahamnya melesat 88,24 persen dalam sepekan. Harga saham TFAS ditutup di level Rp1.600 per saham dari sebelumnya Rp850 per saham.

Posisi kedua emiten top gainers diisi oleh PT Apexindo Pratama Duta Tbk. (APEX) yang naik 45,12 persen ke harga Rp238 per saham. Kemudian PT Wicaksana Overseas International Tbk. (WICO) menyusul di posisi ketiga dengan kenaikan sebesar 42,5 persen sehingga berada di harga Rp171 per saham.

Top gainers selanjutnya adalah PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk. (KLAS) dan PT Madusari Murni Indah Tbk. (MOLI). Harga saham KLAS melesat 37,97 persen sehingga menjadi Rp79 per saham dan saham MOLI meningkat 31,67 persen sehingga parkir di Rp474 per saham.

Posisi keenam ditempati oleh saham PT Aman Agrindo Tbk. (GULA). Saham GULA meningkat 28,68 persen selama sepekan, dari harga Rp272 per saham menjadi Rp350 per saham.

Saham PT Garda Tujuh Buana Tbk. (GTBO) menjadi saham top gainers selanjutnya di peringkat ketujuh. Harga saham GTBO melesat 26,79 persen menjadi Rp710 per saham dari Rp560 per saham.

Adapun saham-saham lain yang masuk daftar tercuan pekan ini mencakup MSKY milik Hary Tanoesoedibjo yang naik 25,66 persen ke harga Rp284 per saham. Selanjutnya PTPP melesat 23,93 persen menjadi Rp725 per saham, dan TIRA naik 21,00 persen ke harga Rp242 per saham.

Berikut Daftar 10 Saham Paling Cuan Sepekan:

TFAS: Rp1600 (+88,24%) APEX: Rp238 (+45,12%) WICO: Rp171 (+42,50%) KLAS: Rp109 (+37,90%) MOLI: Rp474 (+31,67%) GULA: Rp350 (+28,68%) GTBO: Rp710 (+26,79%) MSKY: Rp284 (+25,66%) PTPP: Rp725 (+23,93%) TIRA: Rp242 (+21%)

Sebelumnya, Pj.S Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan IHSG selama sepekan ditutup mengalami pelemahan 0,76 persen pada posisi 6.924,78 dari 6.977,65 pada pekan sebelumnya.

Kapitalisasi pasar Bursa juga tercatat susut sebesar 0,45 persen menjadi Rp10.234 triliun dari Rp10.280 triliun pada pekan sebelumnya. Rata-rata nilai transaksi harian Bursa juga ambles 9,10 persen, menjadi Rp9,97 triliun dari Rp10,97 triliun pada penutupan pekan lalu.

"Pelemahan terjadi rata-rata nilai transaksi harian Bursa yang turun 9,10 persen menjadi Rp9,97 triliun dari Rp10,97 triliun pada penutupan pekan lalu," kata Kautsar dikutip Sabtu (9/9/2023).

