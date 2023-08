Deretan Saham Paling Cuan, Duet GMFI dan GIAA Masuk Top Gainers

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Beberapa saham masuk dalam jajaran top gainers seperti GMFI dan GIAA periode 21-25 Agustus 2023 saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik tipis 0,52 persen ke level 6.895,44.

Beberapa saham yang masuk dalam jajaran saham paling cuan justru saham yang masuk dalam papan pantauan khusus, seperti PT Pelayaran Tamarin Samudera Tbk. (TAMU), PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (GMFI), PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. (MKNT), PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. (PADI) dan PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA).

Saham yang menjadi pemimpin top gainers selama perdagangan sepekan adalah saham emiten jasa penyewaan kapal PT Pelayaran Tamarin Samudera Tbk. (TAMU) naik 83,33 persen dan parkir di level Rp11 per saham, padahal pada pekan lalu saham TAMU berada di posisi Rp6 per saham.

Selanjutnya anyar PT Graha Mitra Asia Tbk. (RELF) yang naik 56,82 persen dari sebelumnya Rp88 per saham menjadi Rp138 per saham. Posisi gainers kemudian disusul oleh saham emiten anak usaha GIAA, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (GMFI) yang naik ke posisi Rp93 per saham dari sebelumnya berada di level Rp61 per saham.

Kemudian saham PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. (DPUM) yang naik 50 persen sepekan dan parkir di level Rp33 per saham. Padahal pada pekan lalu, saham DPUM berada di level Rp22 per saham.

Saham lain yang masuk jajaran top gainers adalah saham emiten pelat merah PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) yang tersengat isu merger. GIAA melambung 50 persen dan parkir di level Rp96 dari sebelumnya Rp64 per saham.

Selanjutnya saham PT Isra Presisi Indonesia Tbk. (ISAP) naik 45,45 persen dan parkir di level Rp16 per saham dari sebelumnya Rp11 per saham.

Saham PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (MKNT) dan PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. (PADI) kompak naik 40 persen dan sama-sama parkir di level Rp7 per saham dari sebelumnya Rp5 per saham.

Ada pula saham emiten milik taipan Aguan PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) yang berhasil naik 34,20 persen ke posisi Rp3.100 per saham dari sebelumnya sebesar Rp2.310 per saham. Kemudian saham PT Solusi Kemasan Digital Tbk. (PACK) yang naik 31,68 persen ke posisi Rp212 per saham dari sebelumnya sebesar Rp161 per saham.

Sementara itu, IHSG tercatat naik 0,52 persen sepekan dan parkir di level 6.895,44. Sepanjang perdagangan indeks komposit bergerak di level Rp6.959,43 hingga 6.890,27. Di samping itu, BEI mencatat bahwa dalam pekan ini terjadi peningkatan sebesar 6,66 persen dalam nilai rata-rata volume transaksi, meningkat menjadi 17,88 miliar lembar saham dari 16,77 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.

Rata-rata frekuensi juga mengalami peningkatan sebesar 1,93 persen, mencapai 1.071.730 kali transaksi dari 1.051.405 kali transaksi dalam pekan sebelumnya. Kapitalisasi pasar pada pekan ini juga mengalami peningkatan sebesar 1,02 persen, menjadi Rp10.164 triliun dari Rp10.061 triliun saat penutupan pekan sebelumnya.

Selain itu, terdapat perubahan sebesar 3,05 persen dalam rata-rata nilai transaksi harian, menjadi Rp10,37 triliun dari Rp10,70 triliun pada pekan sebelumnya. Investor asing pada hari ini mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp513,06 miliar, dan sepanjang tahun 2023, mereka mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp924,44 miliar.

