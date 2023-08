10 Saham Paling Boncos Sepekan, Ada UNIQ hingga HUMI

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Sepanjang perdagangan periode 21 – 25 Agustus 2023, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik tipis dan parkir di level 6.895,44. Beberapa saham terpantau anjlok dan menempati posisi top losers sepekan.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) Sabtu (26/8/2023) saham yang mengalami penurunan paling tajam adalah PT Ulima Nitra Tbk. (UNIQ) yang parkir di level Rp131 per saham. UNIQ anjlok 32,82 persen dari pekan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp195 per saham.

Selanjutnya saham yang ikut boncos adalah PT Aesler Grup Internasional Tbk. (RONY) yang turun ke level Rp545 per saham atau 24,31 persen, disusul saham PT Berkah Prima Perkasa Tbk. (BLUE) yang melemah 21,90 per saham dan parkir di posisi Rp410 dibandingkan pekan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp525 per saham.

Kemudian saham PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. (RELI) yang longsor 20,98 persen ke posisi Rp482 per saham. Saham PT Temas Tbk. (TMAS) juga ikut turun 20,40 persen ke posisi Rp199 dari sebelumnya sebesar Rp250 per saham.

Ada pula saham anyar PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. (HUMI) yang turun 19,85 persen ke posisi Rp210 per saham. Padahal emiten milik Tommy Soeharto ini pekan lalu parkir di level Rp262 per saham.

Dilanjutkan dengan saham emiten PT Radana Bhaskara Finance Tbk. (HDFA) yang juga anjlok 18,46 persen ke posisi Rp106 per saham dari sebelumnya sebesar Rp130 per saham.

Selanjutnya saham PT Batavia Prosperindo Trans Tbk. (BPTR) dan PT Data Sinergitama Jaya Tbk. (ELIT) yang masing-masing turun sebesar 18,12 persen dan 17,54 persen.

Terakhir saham emiten PT Trimegah Karya Pratama Tbk. (UVCR) yang tergerus 16,91 persen ke posisi Rp113 per saham dari penutupan perdagangan pekan lalu yang tercatat sebesar Rp136 per saham.

Di sisi lain, IHSG yang naik tipis sepanjang perdagangan pekan ini bergerak di rentang Rp6.959,43 hingga 6.890,27. Di samping itu, BEI mencatat bahwa dalam pekan ini terjadi peningkatan sebesar 6,66 persen dalam nilai rata-rata volume transaksi, meningkat menjadi 17,88 miliar lembar saham dari 16,77 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.

Rata-rata frekuensi juga mengalami peningkatan sebesar 1,93 persen, mencapai 1.071.730 kali transaksi dari 1.051.405 kali transaksi dalam pekan sebelumnya. Kapitalisasi pasar pada pekan ini juga mengalami peningkatan sebesar 1,02 persen, menjadi Rp10.164 triliun dari Rp10.061 triliun saat penutupan pekan sebelumnya.

Hal ini diungkapkan dalam pernyataan resmi Manajemen BEI pada Sabtu (26/8/2023). Selain itu, terdapat perubahan sebesar 3,05 persen dalam rata-rata nilai transaksi harian, menjadi Rp10,37 triliun dari Rp10,70 triliun pada pekan sebelumnya.

Investor asing pada hari ini mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp513,06 miliar, dan sepanjang tahun 2023, mereka mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp924,44 miliar.

