Daftar Mitra Strategis Indika Energy (INDY) di Bisnis Kendaraan Listrik

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten batu bara yang terdiversifikasi, PT Indika Energy Tbk.(INDY) terus menggandeng sederet investor kakap yang menggelontorkan investasi jumbo untuk pengembangan bisnis kendaraan listrik INDY.

Anak usaha INDY, PT Ilectra Motor Group (IMG) dengan merek kendaraan listrik ALVA One telah menyelesaikan penggalangan dana Seri B, dengan total hingga US$50 juta atau sekitar Rp750 miliar (asumsi kurs Rp15.000 per dolar AS).

Putaran pendanaan ini mencakup semua investor terdahulu yang dipimpin oleh Horizons Ventures. Sedangkan investor yang baru mencakup HH-CTBC Partnership L.P. (Foxconn Co-GP Fund), yang bersama dengan Horizon Ventures dan Indika Energy, menjadi investor terbesar hingga saat ini.

"Penggalangan dana seri B yang baru kami lakukan memiliki total nilai hingga US$50 juta. Hasil dari pendanaan ini akan digunakan untuk terus mengakselerasi pengembangan produk ALVA dan memperluas jaringan untuk melayani lebih banyak konsumen di seluruh Indonesia," ujar Head of Corporate Communications and Sustainability INDY, Ricky Fernando kepada Bisnis, dikutip Kamis (23/8/2023).

Ricky mengatakan, kendaraan listrik menjadi salah satu fokus diversifikasi bisnis yang dilakukan perseroan. Tak hanya kendaraan listrik, INDY juga berupaya membangun ekosistem kendaraan listrik yang komprehensif di Indonesia.

"Kami punya fasilitas manufaktur di Cikarang, memiliki kapasitas produksi sebanyak 100.000 unit per tahun," terangnya.

Lantas, siapa saja investor kakap di balik ekspansi INDY tersebut?

1. Horizons Ventures Ltd

Horizon Ventures dikenal sebagai firma investasi swasta milik taipan Hong Kong, Li Ka-Shing yang memprioritaskan pengucuran dana investasi di Indonesia.

Melansir laman resminya, Horizon Ventures memiliki beberapa portofolio investasi di berbagai perusahaan investasi di Indonesia. Selain INDY, Horizon Ventures juga berinvestasi di Ajaib, Bobobox, hingga Bank Jasa Jakarta.

2. Foxconn

Foxconn merupakan perusahaan investasi asal Taiwan yang berinvestasi di berbagai perusahaan terkemuka, misalnya di Nanox Imaging sebesar US114,4 juta, Hike sebesar US$261 juta, Xpeng Motors US$6,4 miliar, hingga Gogoro sebesar US$1,1 miliar.

3. Brama One Ventures

Brama One Ventures berbasis di Surabaya dan memiliki portofolio investasi di Halodoc sebesar US$180 juta, Populix US$9,9 juta, hingga Gotrade sebesar US$22,5 juta.

Hari ini (24/8/2023), saham INDY terpatau melemah 3,33 persen atau 70 pin ke Rp2.030. Price to earning ratio (PER) parkir di 3,92 kali dengan price to book balue (PBV) 0,58 kali, dan kapitalisasi pasar mencapai Rp10,58 triliun.

