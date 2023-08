Emtek (EMTK) Borong Saham RS Omni (SAME), Total Rp10,48 Miliar

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) memborong sebanyak 29,90 juta saham pengelola RS Omni, PT Sarana Mediatama Metropolitan Tbk (SAME) senilai Rp10,48 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK) memborong sebanyak 29,90 juta saham pengelola rumah sakit (RS) Omni, PT Sarana Mediatama Metropolitan Tbk. (SAME) dengan nilai total sebesar Rp10,48 miliar.

Berdasarkan data keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) dikutip Senin (14/8/2023), aksi pembelian tersebut mulai dilakukan oleh perusahaan konglomerasi di bidang media itu pada 23 Juni 2023 hingga 9 Agustus 2023, dengan total aksi pembelian sebanyak 12 kali transaksi.

Harga yang digunakan untuk membeli jutaan saham SAME pun beragam, dari harga terendah sebesar Rp332 per saham dan harga tertinggi sebesar Rp370 per saham.

Secara rinci, pada 23 Juni 2023, Emtek membeli sekitar 1,62 juta saham dengan harga Rp335 per lembar saham. Sehari kemudian, emiten yang bergerak di sektor media ini membeli sebanyak 1,72 juta saham SAME dengan harga transaksi sebesar Rp332 per saham.

Kemudian, EMTK memborong 1,12 juta saham pada harga Rp336 per saham pada 27 Juni 2023.

Pada Juli 2023, Emtek setidaknya melakukan tiga kali aksi pembelian saham, yaitu pada 4 Juli 2023 dengan melakukan pembelian 1,24 juta saham pada harga Rp340 per saham.

Lalu, 4,4 juta saham dengan harga Rp370 per saham pada 25 Juli, serta 2,45 juta saham pada harga Rp382 per saham pada 26 Juli 2023.

Selanjutnya, pada Agustus 2023, emiten milik konglomerat Eddy Jusnadi Sariaatmadja tersebut melangsungkan enam kali aksi pembelian saham. Pada 1 Agustus 2023, Emtek memborong sebanyak 8,47 juta saham pada harga Rp347 per lembar saham.

Sehari berselang pada 2 Agustus 2023, terdapat 1,59 juta saham yang dibeli Emtek dengan harga Rp349 per saham. Adapun perseroan membeli sebanyak 4,71 saham pada harga Rp345 per saham pada 4 Agustus 2023.

Pada 7 Agustus 2023, EMTK memborong sebanyak 440.000 saham dengan harga per saham sebesar Rp346. Lalu, pada 8 Agustus 2023, perseroan membeli sebanyak 100.000 saham pada harga Rp352 per saham.

Adapun aksi pembelian saham terakhir dilakukan oleh EMTK pada 9 Agustus 2023 dengan total pembelian sebanyak 2,01 juta saham, yang dibeli pada harga Rp347 per lembar saham.

Aksi pembelian yang dilakukan EMTK membuat kepemilikan saham EMTK atas SAME bertambah sebanyak 0,17 persen menjadi 77,47 persen per 14 Agustus 2023. Adapun tujuan dari transaksi tersebut adalah untuk investasi.

Pada penutupan perdagangan hari ini, Senin (14/8/2023), saham SAME tercatat menguat 0,58 persen atau naik 2 poin ke level Rp344. Saham SAME diperdagangkan pada rentang harga Rp338 hingga Rp346 sepanjang hari ini. Adapun, kapitalisasi pasar SAME tembus Rp5,90 triliun hingga berita ini ditulis.

