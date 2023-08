IHSG Diprediksi Lanjut Koreksi, Simak Rekomendasi Saham Phintraco Sekuritas

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi akan melanjutkan koreksi menguji level support di 6.830 pada perdagangan hari ini, Kamis, (3/8/2023). Tim Analis Phintraco Sekuritas merekomendasikan saham BBCA BBRI, BBNI hingga AMRT hari ini.

Adapun, pada penutupan perdagangan kemarin, Rabu, (2/8/2023), IHSG ditutup di zona merah dengan terkoreksi 0,46 persen ke level 6.854.

"IHSG diperkirakan uji support pada kisaran 6.830 di Kamis (3/8). Jika pelemahan lebih dalam, perhatikan lower-bound support di 6.780. IHSG membentuk gap down sebagai indikasi potensi koreksi lanjutan," ujar Head of Research Phintraco Sekuritas, Valdy K. dalam riset Kamis, (3/8/2023).

Dia mengatakan, pada perdagangan hari ini, level resistance IHSG di angka 6.750, sedangkan level pivot di angka 6.680 dan level support di angka 6.630.

Sentimen eksternal diperkirakan kembali menekan IHSG hari ini, salah satunya dari penurunan US long-term foreign currency issuer default rating menjadi AA+ dari AAA oleh Fitch Ratings.

Penurunan tersebut didasari adanya kekhawatiran terhadap kondisi fiskal dalam tiga tahun ke depan. Hal itu berpotensi meningkatkan kewaspadaan pelaku pasar.

Di sisi lain juga dapat mendorong The Fed untuk lebih akomodatif, mengingat kondisi inflasi hampir mencapai target The Fed di 2 persen dan kondisi sektor tenaga kerja di AS yang relatif solid.

Dengan prediksi tersebut, beberapa rekomendasi saham yang berpotensi cuan menurut Phintraco Sekuritas yaitu saham-saham bluechip yang belum memasuki overbought area atau berpotensi rebound seperti BBCA, BBRI, BBNI, SMGR, AKRA, ICBP, INDF dan AMRT.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

