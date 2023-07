Laba Bumi Resources (BUMI) Anjlok 51,19 Persen ke Rp1,22 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA – Kongsi Grup Bakrie dan Grup Salim harus menelan kenyataan bahwa PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) membukukan penurunan pendapatan dan laba bersih sepanjang semester I/2023.

Berdasarkan laporan keuangan berdasarkan PSAK66, BUMI membukukan pendapatan sebesar US$886,27 juta atau setara dengan Rp13,29 triliun (kurs jisdor 27 Juni Rp15.000). Angka tersebut turun 8,50 persen dibandingkan dengan semester I/2022 yang tercatat sebesar US$968,68 juta.

Sementara pendapatan BUMI turun, beban pokok pendapatan justru meningkat tipis sebesar 2,99 persen menjadi US$777,61 juta atau setara dengan 11,66 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US$754,96 juta.

Alhasil laba kotor juga tercatat sebesar US$108,65 juta setara dengan Rp1,62 triliun turun 49,15 persen dibandingkan semester I/2022 yang tercatat sebesar US$213,72 juta.

Kemudian laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk juga ikut turun 51,19 persen menjadi US$81,82 juta atau setara dengan Rp1,22 triliun dibandingkan dengan US$167,67 juta pada periode semester I/2022.

Manajemen BUMI mengungkapkan secara operasional terdapat peningkatan pada overburden removed (mbcm) sebesar 16 persen menjadi 355 juta bcm. Sementara itu baru bara yang ditambang lebih sedikit karena cuaca hujan.

“Dalam cuaca yang lebih kering, produksi dapat meningkat,” kata manajemen dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (29/7/2023).

Sementara itu batu bara yang ditambang sebesar 35,4 MT dan penjualan batu bara sebesar 34,6 MT. Keduanya kompak naik 2 persen. Meski demikian, harga free on board atau (FOB) justru turun 16 persen menjadi US$93,2 per ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$110,9 per ton.

“Penurunan harga FOB sebesar 16 persen merupakan tren penurunan sejak tahun lalu, namun masih ada potensi kenaikan karena situasi geopolitik,” imbuh manajemen.

Sejalan dengan laporan keuangan, saham BUMI di tutup melemah pada penutupan perdagangan Jumat (28/7/2023) di level Rp135 per saham atau turun 2,46 persen dari harga hari sebelumnya. Secara akumulasi year-to-date, BUMI turun 16,15 persen. Kapitalisasi pasar BUMI tercatat sebesar Rp50,13 triliun.

