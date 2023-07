Saham CFIN Lo Kheng Hong Terkoreksi saat Bayar Dividen Rp398 Miliar Hari Ini

Bisnis.com, JAKARTA — Harga saham PT Clipan Finance Indonesia Tbk. (CFIN) milik investor kawakan Lo Kheng Hong terkoreksi bertepatan dengan jadwal pembayaran dividen tahun buku 2022, pada hari ini, Selasa (25/7/2023).

Mengutip RTI Businees pukul 09.55, saham CFIN turun 2,29 persen atau 15 poin ke level Rp640. saham CFIN bergerak pada rentang Rp635— Rp655 dan diperdagangkan sebanyak 9,51 juta saham dengan nilai transaksi mencapai Rp6,15 miliar.

Adapun kapitalisasi pasar CFIN mencapai Rp2,55 triliun hingga artikel ini ditulis. Kemudian price earning ratio (PER) berada di posisi 6,07 kali, sedangkan price to book value (PBV) berada di posisi 0,49 kali.

Sebagaimana diketahui, CFIN akan membagikan dividen tahun buku 2022 sebesar Rp398,45 miliar hari ini. Dividen yang dibagikan ini setara dengan 128 persen dari laba bersih tahun lalu yang sebesar Rp310,72 miliar.

Masing-masing pemegang saham CFIN akan menerima setoran dividen sebesar Rp100 per saham.

CFIN sebelumnya menjadwalkan cum dividennya pada 5 Juli 2023. Pada tanggal tersebut, saham CFIN tercatat ditutup naik 4,27 persen ke level Rp610 per saham. Dengan harga tersebut, maka yield dari dividen CFIN adalah senilai Rp16,3 persen.

Lo Kheng Hong Terima Guyuran Dividen CFIN

Sebagai informasi, per Juni 2023, Lo Kheng Hong menggenggam saham CFIN dengan total kepemilikan sebesar 199.332.800 saham atau setara 5 persen saham CFIN. Hal ini menandakan bahwa investor kawakan RI itu akan menerima cuan senilai Rp19,9 miliar dari dividen CFIN hari ini.

Berdasarkan data per 30 Juni 2023, komposisi pemegang saham terbesar CFIN, yaitu PT Bank PAN Indonesia dengan mengempit 2,05 miliar saham atau setara 51,49 persen. Pemegang saham berikutnya, yaitu publik (non warkat scripless) yang mendekap 1,60 miliar saham (40,25 persen).

Pemegang saham berikutnya, yaitu BBH Luxembourg S/A Fidelity yang memiliki 8,23 persen saham CFIN atau setara dengan 327,75 juta lembar saham.

Sebelum menerima dividen, Lo Kheng Hong tercatat sudah meraup cuan senilai total Rp2,18 miliar pada saham CFIN. Lo Kheng Hong diketahui menjual 4,6 juta saham atau setara 0,12 persen kepemilikan selama dua hari berturut-turut pada 19-20 Juni 2023.

Rinciannya, pada 19 Juni 2023, LKH melepas 573.000 saham CFIN di harga Rp500 per saham. Dari sana, Lo Kheng Hong mengantongi dana segar senilai Rp286,5 juta.

Kemudian pada 20 Juni 2023, Lo Kheng Hong kembali menjual sebanyak 4,03 juta saham CFIN dengan mahar Rp470 per saham. Artinya, LKH kembali mendapatkan dana senilai Rp1,89 miliar.

Untuk diketahui, Clipan Finance atau CFIN tercatat telah berdiri sejak 1982. CFIN merupakan perusahaan pembiayaan yang menyediakan berbagai macam layanan seperti pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan sewa operasi.

CFIN juga tercatat memiliki produk dan atau jasa seperti pembiayaan mobil baru dan pembiayaan mobil bekas, pembiayaan dana tunai, pembiayaan fleet, dan pembiayaan alat berat. Hingga akhir 2022, CFIN tercatat memiliki sebanyak 37.590 kontrak baru, dengan total debitur 91.191 debitur.

