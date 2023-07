10 Saham Paling Laris Diborong Asing, 24 Juli 2023, TLKM hingga GOTO

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada awal pekan, Senin (24/7/2023). Sejumlah saham big cap menjadi incaran investor asing.

IHSG ditutup naik 0,27 persen atau 18,59 poin ke 6.899,39. Sepanjang perdagangan hari ini, IHSG bergerak di rentang 6.877,94-6.9.29,68. Sebanyak 306 saham menguat, 222 saham melemah, dan 216 saham stagnan.

Berdasarkan data BEI, Senin (24/7/2023), investor asing mencatatkan beli bersih (net buy) Rp92,08 miliar. Alhasil nilai bersih asing mencapai Rp20,22 triliun sepanjang tahun berjalan ini (year-to-date/ytd).

Sementara itu, bursa di Asia bergerak mixed di tengah kewaspadaan investor menjelang pertemuan sejumlah bank sentral. Indeks Shanghai Composite melemah 0,11 persen, sementara Hang Seng Hong Kong turun 2,13 persen dan KOSPI Korea Selatan naik 0,72 persen. Indeks Nikkei 500 juga menguat 0,97 persen dan STI Singapura melemah 0,64 persen.

Riset tengah hari Pilarmas Investindo Sekuritas menyebutkan penguatan IHSG terjadi ketika bursa regional Asia bergerak beragam. Pasar tampaknya cenderung wait and see menjelang pertemuan-pertemuan bank sentral pada pekan ini. Beberapa bank sentral yang diagendakan menggelar pertemuan adalah The Fed, European Central Bank (ECB) dan Bank of Japan.

“Pasar juga menanti tanda-tanda kemungkinan stimulus akhir pekan ini, di mana stimulus tersebut ditargetkan untuk meningkatkan konsumsi dan mendorong aktivitas bisnis sehingga mendorong pertumbuhan,” tulis Pilarmas.

Sementara dari dalam negeri, realisasi investasi pada periode semester I/2023 sebesar Rp678,7 triliun atau 48,5 persen dari target investasi 2023 yang senilai Rp1.400 triliun. Realisasi investasi tersebut memberikan kepercayaan para investor untuk berinvestasi di dalam negeri.

“Ini tentunya tidak terlepas kondisi ekonomi dalam negeri terus membaik. Sehingga ini akan menopang pertumbuhan ekonomi ke depannya dan akan meningkatkan fundamental ekonomi dalam negeri pasca Covid-19, tentunya ini memberikan katalis positif pasar,” tulis Pilarmas.

10 Saham Paling Laris Dibeli Investor Asing, Senin 24 Juli 2023:

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM): net foreign buy Rp83,2 miliar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI): net foreign buy Rp44,8 miliar PT Ace Hardware Indonesia Tbk. (ACES): net foreign buy Rp42,6 miliar PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI): net foreign buy Rp38,7 miliar PT Astra International Tbk. (ASII): net foreign buy Rp37,2 miliar PT United Tractors Tbk. (UNTR): net foreign buy Rp29,2 miliar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI): net foreign buy Rp26,5 miliar PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO): net foreign buy Rp25,2 miliar PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (INDF): net foreign buy Rp17 miliar PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT): net foreign buy Rp12,9 miliar

