IHSG Hari Ini Rawan Koreksi, Cek Saham ARTO, DOID, hingga TINS

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi rawan terkoreksi pada hari ini, Kamis, (20/7/2023), setelah ditutup melemah 0,54 persen pada perdagangan dua hari lalu. Untuk trading kali ini, Analis merekomendasikan saham ARTO, DOID, BEST, dan TINS.

Tim Analis MNC Sekuritas mengatakan pada perdagangan dua hari lalu, Selasa, (18/7/2023), IHSG ditutup terkoreksi ke 6,830 dan masih didominasi volume penjualan, penutupan IHSG pun berada di bawah MA200. Pada skenario terbaiknya, posisi IHSG saat ini masih berada pada bagian dari wave iii dari wave (a) dari wave [iii], sehingga IHSG akan berbalik menguat untuk menguji 6,594-7,013

"Namun demikian, waspadai akan koreksi yang lebih dalam pada IHSG yang akan menguji 6,740-6,794 untuk membentuk wave iv dari wave (i) dari wave [iii]." ujar Tim Analis MNC Sekuritas dalam riset pada Kamis, (20/7/2023).

Pada perdagangan hari ini, IHSG diprediksi memiliki level support di 6.783, 6.744 sementara itu level resistance di 6.945, 7.090. Adapun beberapa rekomendasi saham MNC Sekuritas yaitu:

ARTO – Buy on Weakness

PT Bank Jago Tbk. (ARTO) terkoreksi 5,6 persen dan ditutup ke Rp3.020 disertai dengan adanya peningkatan volume penjualan, koreksi dari ARTO pun berada di bawah MA20. Saat ini, posisi ARTO diperkirakan sedang berada di wave 2, sehingga ARTO masih rawan untuk melanjutkan koreksinya dan dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: Rp2.560-Rp2.920

Target Price: Rp3.520, Rp3.780

Stoploss: below Rp2.240.

BEST – Buy on Weakness

PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. (BEST) terkoreksi 1 persen dan ditutup ke Rp189 disertai dengan munculnya volume penjualan. Selama belum mampu break Rp195 sebagai resistancenya, maka posisi BEST saat ini diperkirakan sedang berada di wave [iv] dari wave 3, sehingga BEST masih rawan koreksi dan dapat dimanfaatkan untuk Buy on Weakness (BoW).

Buy on Weakness: Rp177-Rp184

Target Price: Rp204, Rp214

Stoploss: below Rp167.

DOID – Buy on Weakness

PT Delta Dunia Makmur Tbk. (DOID) terkoreksi ke Rp402 dan disertai dengan munculnya volume penjualan. Saat ini, posisi DOID diperkirakan sedang berada di akhir wave (iii) dan rawan terkoreksi untuk membentuk wave (iv) dari wave [iii], manfaatkan koreksi DOID untuk melakukan BoW.

Buy on Weakness: Rp370-Rp398

Target Price: Rp426, Rp444

Stoploss: below Rp356.

TINS – Buy on Weakness

PT Timah Tbk. (TINS) ditutup flat pada level Rp990 dan pergerakannya masih didominasi dengan volume penjualan. Selama TINS belum mampu break Rp1.020 sebagai resistancenya, maka posisi TINS saat ini diperkirakan sedang membentuk wave (ii) dari wave [iii], manfaatkan koreksi TINS untuk melakukan BoW.

Buy on Weakness: Rp935-Rp965

Target Price: Rp1.045, Rp1.095

Stoploss: below Rp880.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

