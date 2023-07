Dividen Unilever (UNVR) Cair Hari ini, Langsung Terbang ke Inggris Bukan Ke Belanda

Bisnis.com, JAKARTA — PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) akan mencairkan dividen final sebesar Rp71 per lembar saham atau senilai total Rp2,7 triliun pada hari ini, Kamis (20/7/2023), yang sebagian besar dikantongi oleh Unilever Indonesia Holding B.V. sebagai pemegang saham pengendali.

Berdasarkan data per 30 Juni 2023, Unilever Indonesia Holding B.V. mendekap 32,42 miliar lembar saham UNVR atau sekitar 84,99 persen, disusul masyarakat (nonwarkat\scripless) sebanyak 5,51 miliar lembar atau setara 14,46 persen, dan masyarakat (warkat) 210,49 juta lembar atau setara 0,55 persen. Total saham UNVR yang tercatat, yaitu 38,15 miliar lembar saham.

Adapun, Unilever Indonesia Holding B.V., yang semula berada di bawah Unilever N.V. yang berkedudukan di Belanda kita tak lagi menjadi penerima manfaat terakhir.

Laporan keuangan tahunan emiten berkode saham UNVR periode 2022 mencatat Unilever PLC (berkedudukan di London, Inggris) dan Unilever N.V. (berkedudukan di Belanda) telah melaksanakan proses unifikasi pada 29 November 2020, di mana sebagai akibat dari unifikasi tersebut, maka Unilever PLC menjadi entitas induk terakhir dari Unilever Indonesia Holding B.V.

Unifikasi tersebut dilakukan dengan cara penggabungan lintas batas, di mana Unilever N.V. menggabungkan diri ke dalam Unilever PLC, dan Unilever PLC menjadi entitas penerima penggabungan.

Sebagai informasi, saham Unilever PLC dengan kode saham ULVR, tercatat naik 1,73 persen pada penutupan perdagangan, Rabu (19/7/2023) ke level 4.085 pound sterling per lot atau setara Rp79,14 juta.

Adapun kapitalisasi pasar Unilever PLC tercatat sebesar 102,9 miliar pound sterling atau hampir 2 kuadriliun atau tepatnya Rp1.993,42 triliun (asumsi kurs 1 pound sterling setara Rp19.372,47).

Unilever Indonesia Holding Kantongi Dividen Jumbo

Melalui kepemilikan saham sebanyak 32,42 miliar lembar saham, maka sebagai pengendali, Unilever Indonesia Holding B.V. bakal mengantongi dividen sebanyak 2,3 triliun atau lebih dari 85 persen, dari total dividen yang disebar Rp2,7 triliun.

Artinya, Unilever PLC yang berkedudukan di Inggris bakal menjadi penerima manfaat terakhir dari dividen Rp2,3 triliun yang bakal diterima Unilever Indonesia Holding B.V.

Sementara itu, pemegang saham publik, baik warkat maupun nonwarkat, menerima dividen Rp406,51 miliar.

Sebagai informasi, total dividen tunai UNVR pada 2022 sejatinya mencapai Rp5,33 triliun. Unilever tercatat telah membagikan dividen interim Rp69 per saham atau total Rp2,63 triliun pada 15 Desember 2022.

Dengan demikian, total dividen UNVR untuk tahun buku 2022 mencapai Rp140 per lembar saham dengan nilai total Rp5,33 triliun.

Total dividen yang disebar UNVR untuk tahun buku 2022 mencerminkan rasio pembayaran sebesar 99,29 persen.

Unilever Indonesia, yang dinakhodai Ira Noviarti, mengantongi kinerja keuangan berupa penjualan bersih sebesar Rp41,21 triliun sepanjang 2022 atau naik 4,23 persen secara tahunan.

Sementara itu, laba yang dikantongi UNVR tercatat sebesar Rp5,36 triliun, turun 6,83 persen dari tahun sebelumnya pada 2021 sebesar Rp5,75 triliun. Adapun, laba per saham pada 2022 tercatat Rp141 per saham, lebih rendah dari tahun sebelumnya Rp151 per saham.

Adapun, pada penutupan perdagangan Selasa (18/7/2023), saham UNVR tak bergerak di level Rp4.270 per saham dengan kapitalisasi pasar Rp162,9 triliun dan menjadikan Unilever Indonesia sebagai emiten terbesar ke-9 di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Unilever Indonesia, salah satu emiten sektor konsumer di Indonesia menjadi salah satu perusahaan Fast Moving Consumer Goods (FMCG) terkemuka di Indonesia yang senantiasa menemani keseharian masyarakat melalui beragam produknya, seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, Wall’s, Royco, Bango, dan masih banyak lagi.

