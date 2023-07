Hasil Lelang Surat Utang Negara (SUN), Penawaran Tembus Rp47,79 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) melaksanakan lelang 7 seri Surat Utang Negara (SUN) dengan total penawaran yang masuk sebesar Rp47,79 triliun pada Selasa, (11/7/2023).

Hasil lelang tersebut meningkat signifikan dibanding hasil lelang dua pekan sebelumnya tanggal 27 Juni 2023 yang sebesar Rp37,56 triliun.

Adapun, lelang 7 seri SUN hari ini yaitu seri seri SPN12231012 (reopening), SPN12240411 (reopening), FR0095 (reopening), FR0096 (reopening), FR0098 (reopening), FR0097 (reopening) dan FR0089 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia.

Direktur SUN Deni Ridwan mengatakan permintaan lelang SUN hari ini masih cukup solid di tengah aksi wait and see para pelaku pasar atas sikap hawkish The Fed yang diperkirakan menaikkan suku bunga dua kali lagi hingga akhir 2023.

"Incoming bids investor asing pada lelang SUN hari ini meningkat signifikan menjadi Rp9,66 triliun dari Rp5,93 triliun pada lelang sebelumnya," ujar Deni dalam keterangannya dikutip Rabu, (12/7/2023).

Dia mengatakan minat investor asing tersebut masih dominan pada seri SUN bertenor 10 dan 15 tahun dengan jumlah penawaran masuk mencapai Rp6,21 triliun atau 64,29 persen dari total incoming bids investor asing dan dimenangkan sebesar Rp1,88 triliun atau 14,46 persen dari total awarded bids.

Berdasarkan data dari laman DJPPR Kemenkeu, SUN seri FR0096 dengan tenor 10 tahun mendapatkan penawaran tertinggi dari investor sebesar Rp13,96 triliun.

Sementara itu, SUN seri FR0095 yang jatuh tempo pada 15 Agustus 2028 menjadi SUN dengan jumlah peminat terbanyak kedua pada lelang hari ini dengan penawaran sebesar Rp12,96 triliun.

Tingginya permintaan investor terhadap seri SUN tenor 5 dan 10 tahun tersebut menandakan bahwa investor masih yakin terhadap SUN jangka menengah.

Berturut-turut, SUN jangka panjang tenor 28 tahun mendapatkan penawaran masuk Rp3,97 triliun, tenor 20 tahun sebesar Rp4,97 triliun, dan 15 tahun sebesar Rp10,90 triliun.

Sementara itu SUN jangka pendek seri SPN12231012 mendapatkan penawaran Rp200 miliar dan SPN12240411 ditawar sebesar Rp800 miliar.

Secara kumulatif, total nominal yang dimenangkan dari tujuh seri SUN yang ditawarkan tersebut adalah Rp13 triliun.

