Rupiah Ditutup Melemah ke Rp14.900, Dolar AS Naik jelang FOMC Minutes

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah ditutup di zona merah mendekati Rp15.000 pada akhir perdagangan Rabu (24/5/2023) ke Rp14.900 per dolar AS.

Mengutip data Bloomberg, Rabu (24/5/2023) rupiah ditutup melemah 0,17 persen atau 25 poin ke Rp14.900 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS menguat 0,04 persen ke 103,52.

Selain rupiah, sejumlah mata uang lainnya di Asia juga melemah seperti dolar Taiwan yang melemah 0,25 persen, won Korea Selatan melemah 0,39 persen, peso Filipina melemah 0,08 persen, dan ringgit Malaysia turun 0,43 persen.

Di sisi lain, rupee India menguat 0,17 persen, yuan China menguat 0,23 persen, yen Jepang menguat 0,04 persen, dan dolar Singapura 0,06 persen.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan dolar AS stabil pada perdagangan Rabu, dan mendekati level tertinggi dua bulan dengan kurangnya kemajuan dalam negosiasi untuk menaikkan dolar AS.

"Risalah pertemuan Fed (FOMC Minutes) pada Mei, yang akan dirilis hari ini, dicermati oleh pelaku pasar untuk menemukan petunjuk kapan bank sentral berencana menghentikan siklus kenaikan suku bunga," tulis Ibrahim dalam riset, Rabu (24/5/2023).



Sejumlah pembicara Fed selama sepekan terakhir memberikan sinyal sikap hawkish tentang kebijakan moneter bank sentral. Hal lini menunjukkan kebijakan moneter dalam denominasi dolar AS menjadi perhatian utama.

Sementara, Bank of England menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin awal bulan ini, dan angka ini kemungkinan akan memperkuat ekspektasi bahwa bank sentral akan terpaksa menaikkan suku bunga lagi pada bulan Juni.

Dari sisi internal, Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa transaksi berjalan kembali mencatat surplus yang didukung oleh surplus neraca perdagangan barang yang tetap tinggi.

Pada kuartal pertama 2023, transaksi berjalan membukukan surplus sebesar US$3,0 miliar atau 0,9 persen dari PDB, lebih rendah US$1,2 miliar dibandingkan surplus pada kuartal IV/2022 sebesar US$4,2 miliar atau 1,3 persen dari PDB.

Adapun, neraca perdagangan barang pada kuartal I/2023 mencatat surplus US$14,7 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan surplus pada kuartal keempat 2022 sebesar US$17,0 miliar. Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan surplus neraca perdagangan nonmigas di tengah perbaikan defisit neraca perdagangan migas.

Sementara itu, defisit neraca jasa mengalami penurunan, ditopang oleh kinerja jasa perjalanan (travel) yang terus menguat seiring dengan mobilitas yang meningkat dan dampak positif dari pembukaan ekonomi China sehingga mendorong kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara.

Neraca perdagangan jasa pada kuartal pertama 2023 tercatat mengalami defisit sebesar US$4,6 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan defisit pada kuartal sebelumnya sebesar US$5,5 miliar. Namun, angka tersebut lebih dalam dibandingkan dengan defisit pada kuartal I/2022 sebesar US$4,4 miliar.

Defisit neraca pendapatan primer pada kuartal pertama 2023 tercatat sebesar US$8,6 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan kuartal keempat 2022 sebesar US$9,2 miliar, namun meningkat dibandingkan dengan kuartal I/2022 sebesar US$7,9 miliar.

Dengan demikian, untuk perdagangan besok Kamis (25/5/2023), Ibrahim memperkirakan mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp14.880- Rp14.850 per dolar AS.

