Indosat (ISAT) Angkat 3 Direktur Baru, Simak Profilnya

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten telekomunikasi PT Indosat Tbk. (ISAT) menyetujui pengangkatan tiga orang direksi baru pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) kemarin, Senin (15/5/2023).

President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha menyampaikan RUPS ISAT menyetujui pengangkatan Ritesh Kumar Singh dan Cheung Kwong Tung atau Desmond Cheung sebagai Direktur ISAT, dan mengganti Armand Hermawan dengan Ahmad Zulfiqar Said.

Sebagai informasi, Desmond Cheung merupakan Direktur dan Chief Technology Officer ISAT. Desmond memulai karir di bidang komunikasi seluler pada awal tahun 1990-an. Sebelumnya, dia merupakan CTO di Hutchison 3 Indonesia pada 2015.

Desmond juga pernah menjabat sebagai CTO Hutchison mobile network di Vietnam pada 2010-2015. Dia sempat menjadi project director pada kantor pusat Hutchison Telecom International dan Network Director di Hutchison 3 Hong Kong.

Desmond menuturkan dia telah bekerja di Indonesia sejak tahun 2015. Menurutnya, terdapat banyak kesempatan yang ada di depan Indosat.

"Saya akan terus berkontribusi dengan pengetahuan teknologi dan kepemimpinan saya untuk misi kamii dalam konektivitas dan experience," ucap Desmond, Senin (15/5/2023).

Sementara itu, Ritesh Kumar Singh tercatat memiliki pengalaman lebih dari 22 tahun di bidang komersial dan menangani bisnis telekomunikasi. Sebelum diangkan sebagai Direktur, Ritesh adalah Chief Marketing Officer Indosat Ooredoo pada 2019-2021, dan Chief Commercial Officer di 2021.

Selain di Indonesia, Ritesh juga memiliki pengalaman di bidang telekomunikasi di Asia seperti Chief Commercial Officer di VEON Bangladesh Operation pada 2017-2019, EVP and Circle CEO at Bharti Airtel Limited India pada 2016-2017, hingga Head Startegic Projects Asia Region at Telenor Asia, Bangkok pada 2014-2016.

Adapun Ahmad Zulfikar akan berperan sebagai Direktur dan Chief Strategy & Execution Officer Indosat. Ahmad adalah seorang profesional dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dalam berbagai peran di industri perbankan dan media.

Sebelumnya, Ahmad pernah berkarir di PT Cakrawala Andalas Televisi atau ANTV padaa 2022-sekarang, Finance Director LOC FIFA World Cup U20 qq PSSI pada Maret 2023, Finance Director FIBA Asia Cup qq Perbasi 2021-2022, dan CEO PT Digi Bintang Sinergi pada 2020-saat ini.

"Awal karir saya di industri perbankan selama 5 tahun, lalu banyak berkiprah di industri media. Sampai tahun ini di industry media ini banyak berkiprah di digital disuption dengan adanya analog switch off," ujar Zulfikar.

