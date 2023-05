IHSG Berpeluang Menguat, Cermati Saham ACES, BIRD, TOWR & UNTR

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi lanjut menguat setelah pada perdagangan Senin (15/5/2023) ditutup di zona hijau.

Pada Senin, IHSG ditutup menguat 0,1 persen ke 6.711 dan disertai dengan munculnya volume pembelian. Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengatakan koreksi IHSG pun telah mengenai target yang diberikan dan mampu ditutup di atas FR50.

"Pada skenario terbaiknya, posisi IHSG saat ini sudah menyelesaikan wave c dari wave (y) dari wave [ii], sehingga IHSG hari ini berpeluang menguat untuk menguji 6.738-6.820 terlebih dahulu," kata Herditya dalam riset harian, Selasa (16/6/2023).

Namun, skenario terburuknya, penguatan IHSG akan cenderung terbatas dan rawan koreksi kembali ke 6.622. MNC Sekuritas memperkirakan IHSG akan bergerak dengan support di level 6.691, 6.587 dan resistance di level 6.820, 6.868.

Adapun, beberapa saham masuk dalam rekomendasi beli sepperti ACES dan BIRDS, saham TOWR untuk speculative buy, dan saham UNTR mendapat rekomendasi jual.

ACES - Buy on Weakness

ACES ditutup menguat 5,6 persen ke Rp565 disertai dengan munculnya volume pembelian, penguatan ACES pun mampu menembus area resistancenya. Saat ini, posisi ACES diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave (v) dari wave [a] dari wave 3 sehingga ACES masih berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: Rp545-Rp555

Target Price: Rp580, Rp605

Stoploss: di bawah Rp525

BIRD - Buy on Weakness

BIRD ditutup terkoreksi 3,3 persen ke Rp1.770 disertai dengan munculnya volume penjualan. Selama BIRD masih mampu bergerak di atas Rp1.670 sebagai stoplossnya, saat ini posisi BIRD sedang berada pada bagian dari wave (ii) dari wave [c], sehingga koreksi tersebut dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: Rp1.710-Rp1.750

Target Price: Rp1.900, Rp1.975

Stoploss: di bawah Rp1.670

TOWR - Spec Buy

TOWR ditutup menguat 1,5 persen ke Rp995 disertai dengan munculnya volume pembelian. Selama TOWR masih mampu berada di atas Rp970 sebagai stoplossnya, maka posisi TOWR saat ini diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave (v) dari wave [i] dari wave C sehingga TOWR masih berpeluang melanjutkan penguatannya.

Spec Buy: Rp980-Rp990

Target Price: Rp1.035, Rp1.090

Stoploss: di bawah Rp970

UNTR - Sell on Strength

UNTR ditutup terkoreksi 1,2 persen ke Rp24.500 dan masih didominasi dengan munculnya volume penjualan. Posisi UNTR saat ini diperkirakan sedang berada di awal wave [v] dari wave 1 dari wave (C), koreksi dari UNTR tersebut akan lebih terkonfirmasi bila menembus area support di Rp23.975 yang akan membawa UNTR ke rentang area Rp22.875-Rp23.675.

Sell on Strength: Rp24.625-Rp24.850

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News