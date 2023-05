19 Saham Penghuni Indeks Bisnis-27 Tebar Cuan, Ada TBIG & BBNI

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 menguat 0,22 persen ke posisi 589,51 pada pembukaan perdagangan Rabu, (10/5/2023). Seiring dengan menguatnya indeks, saham TBIG, MAPI, dan BBNI paling untung.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) pukul 09.05 WIB, indeks hasil kerja sama BEI dengan Bisnis Indonesia bergerak di zona hijau dengan rentang 587,43 hingga 590,18. Sebanyak 19 saham menguat, 3 saham stagnan, dan 5 saham melemah.

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG) memimpin penguatan indeks dengan kenaikan 1,99 persen ke posisi Rp2.050 per saham. Diikuti PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) yang menguat 1,88 persen ke posisi Rp1.625 per saham.

Selanjutnya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) naik 1,37 persen ke level Rp9.250 per saham. Disusul PT Astra International Tbk. (ASII) yang naik 1,19 persen ke posisi Rp6.400 per saham.

Emiten batu bara, PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) juga terpantau naik 1,04 persen ke level Rp2.920 per saham. Disusul PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) yang naik 0,99 persen ke level Rp5.100 per saham.

Beberapa saham yang parkir di zona hijau lainnya yakni MTEL, PGAS, INKP, ITMG, ANTM, UNVR, MIKA, BFIN, MDKA, UNTR, JSMR, dan BBCA. Sedangkan saham yang stagnan yaitu SMGR, TLKM, dan ICBP.

Sementara itu, saham yang dibuka di zona merah yakni PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) yang terkoreksi 2,66 persen ke posisi Rp1.465 per saham. Diikuti PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) yang melemah 0,71 persen ke posisi Rp7.025 per saham.

Kemudian, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) juga terkoreksi 0,49 persen ke posisi Rp5.100 per saham. Menyusul PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) yang melemah 0,34 persen ke posisi Rp2.940 per saham, dan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP) yang turun 0,24 persen ke posisi Rp10.325 per saham.

Seiring menguatnya Indeks Bisnis-27, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada pembukaan perdagangan hari ini dan bergerak ke zona hijau, Rabu (10/5/2023). IHSG dibuka di posisi 6.780,40 dan melesat ke posisi tertinggi 6.794,64 sesaat setelah pembukaan.

Tercatat, 187 saham menguat, 77 saham melemah, dan 245 saham bergerak di tempat. Kapitalisasi pasar IHSG terpantau naik menjadi Rp9.666 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News