Pergerakan Harga Emas Hari Ini Tersengat Krisis Pagu Utang AS

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas hari ini berpotensi menguat di tengah isu batas plafon utang Amerika Serikat (AS) yang semakin genting.

Tim analis Monex Investindo Futures menilai emas berpeluang bergerak naik terdorong outlook pelemahan dolar AS yang dipicu oleh ketidakpastian isu plafon utang AS. Namun, sebaiknya pasar waspadai pernyataan yang cenderung hawkish dari pejabat Fed.

“Emas berpeluang dibeli selama bergerak di atas level support US$2.030 per troy ounce, karena berpotensi bergerak naik membidik resistance terdekat di US$2.043 per troy ounce,” tulis Monex dalam risetnya, Rabu (10/5/2023).

Namun, jika harga emas bergerak turun hingga menembus ke bawah level US$2.030 per troy punce, emas berpeluang dijual karena berpotensi turun lebih lanjut menguji support selanjutnya di US$2.023 per troy ounce.

Mengutip Bloomberg, indeks Dolar AS sedikit berubah pada perdagangan Rabu pagi setelah merayap lebih tinggi untuk hari kedua. Mata uang utama juga diperdagangkan dalam kisaran sempit. Dolar Australia stabil setelah penurunan 0,3 persen pada Selasa, ketika pemerintah menandai surplus anggaran yang dapat membantu mengurangi inflasi.

Adapun imbal hasil obligasi sedikit berubah di Australia dan Selandia Baru setelah pergerakan kecil yield semalam.

Pada bagian lain, imbal hasil obligasi AS stabil menyusul reaksi yang diredam di pasar berjangka setelah Presiden Joe Biden dan anggota Kongres dari Partai Republik membuat sedikit kemajuan nyata untuk mencegah gagal bayar AS yang pertama kalinya. Mereka menjanjikan negosiasi tentang pengeluaran yang akan membuka pintu bagi kemungkinan kesepakatan, dengan Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy akan bertemu lagi pada Jumat.

"Saya tidak berpikir kemungkinan akan ada reaksi pasar sampai mendekati tanggal -X - itu masih merupakan target bergerak, kemungkinan hingga Juni dan sangat mungkin hingga Jul," kata Jason Wong, ahli strategi mata uang Bank of New Zealand Ltd.

16:08 WIB Emas spot ambles 0,28 persen Emas spot melemah 0,28 persen atau 5,68 poin ke US$2.028,88 per troy ounce pada 16.05 WIB. Emas Comex kontrak Juni 2023 ambles 0,37 persen atau 7,60 poin ke US$2.035,30 per troy ounce. 14:47 WIB Emas spot turun 0,22 persen Harga emas spot naik 0,22 persen atau 4,39 poin ke US$2.030,17 per troy ounce pada 14.44 WIB. Adapun emas Comex kontrak Juni 2023 turun 0,30 persen atau 6,20 poin ke US$2.036,70 per troy ounce. 13:11 WIB Emas Comex turun US$2.036 Harga emas spot turun 0,25 persen atau 5,02 poin ke US$2.029,54 per troy ounce pada 13.07 WIB. Adapun emas Comex kontrak Juni 2023 turun 0,34 persen atau 6,90 poin ke US$2.036,00 per troy ounce. 10:40 WIB Emas Comex turun 0,24 persen Harga emas turun 0,16 persen atau 3,21 poin ke US$2.031,35 per troy ounce pada 10.39 WIB. Adapun emas Comex kontrak Juni 2023 melemah 0,24 persen atau 4,90 poin ke US$2.038,00 per troy ounce. 09:07 WIB Emas Comex dan spot kompak turun Harga emas spot melemah 0,10 persen atau 2,07 poin ke US$2.032,49 per troy ounce pada 09.04 WIB. Sementara itu, emas Comex kontrak Juni 2023 turun 0,11 persen atau 2,30 poin ke US$2.040,60 per troy ounce.

Sumber : Bloomberg