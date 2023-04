Bumi Serpong Damai (BSDE) Raih Marketing Sales Rp2,1 Triliun, 24 Persen dari Target 2023

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti Grup Sinar Mas PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) membukukan prapenjualan atau marketing sales sebesar Rp2,1 triliun per Maret 2023. Perolehan ini setara dengan 24 persen dari target tahunan yang ditetapkan di angka Rp8,8 triliun.

“Per Maret 2023 nilai prapenjualan sudah mencapai Rp2,1 triliun. Pencapaian tersebut setara 24 persen dari target tahunan yang ditetapkan sebelumnya yakni Rp8,8 triliun,” kata Direktur Bumi Serpong Damai Hermawan Wijaya dalam keterangan resmi, Jumat (28/4/2023).

Dia menjelaskan penjualan prapenjualan perumahan tercatat sebesar Rp1,5 triliun dan berkontribusi sebesar 69 persen dari total yang dicapai. Sementara itu, unit bisnis komersial termasuk lahan komersial, strata title (apartemen) dan ruko mencapai Rp661 miliar yang mewakili kontribusi sebesar 31 persen.

Hermawan mengatakan kontribusi prapenjualan perumahan sebagian besar berasal dari area pengembangan yang sudah ada seperti Tanakayu, The Zora, Nava Park, Enchante, Grand Wisata dan Kota Wisata, serta area pengembangan baru seperti Eonna dan Hiera.

Adapun unit bisnis komersial yang mencapai Rp661 miliar bersumber dari penjualan lahan komersial sebesar Rp200 miliar di BSD City, apartemen sebesar Rp102 miliar, dan ruko/business loft sebesar Rp359 miliar.

Penjualan unit vertikal didukung terutama oleh Southgate TB Simatupang Jakarta, The Elements Rasuna CBD Jakarta, Aerium Jakarta, Klaska Residence Surabaya serta unit apartemen di BSD City seperti Marigold, Akasa dan Upper-West. Sementara itu, penjualan ruko banyak memberikan kontribusi melalui North Point Two, The Loop dan Tekno X di BSD City.

“BSD City tercatat sebagai proyek dengan kontribusi prapenjualan terbesar dengan 36 persen diikuti oleh Nava Park sebesar 27 persen, Grand Wisata 14 persen, dan Hiera BSD sebesar 10 persen,” katanya.

Sampai akhir Maret 2023, BSDE memiliki persediaan real estat (di luar hotel) sebesar Rp13,13 triliun dan landbank seluas 3.847 hektare (ha). Hermawan mengatakan persediaan tersebut merupakan modal bagi BSDE untuk melanjutkan pertumbuhan bisnis berkelanjutan pada masa mendatang.

BSDE tercatat mengantongi pendapatan usaha sebesar Rp2,87 triliun selama tiga bulan pertama 2023. Capaian itu meningkat 41,89 persen dibandingkan dengan periode yang sama di 2022 sebesar Rp2,03 triliun.

Adapun laba bersih BSDE menembus 154,09 persen secara tahunan, dari Rp347,90 miliar pada kuartal I/2022 menjadi Rp883,98 miliar pada kuartal I/2023.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News