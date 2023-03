IHSG Bakal Lanjutkan Penguatan, Cek Saham BEST sampai RALS

Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi akan melanjutkan penguatan pada hari ini, (20/3/2023), setelah pada Jumat pekan lalu ditutup menguat 1,7 persen ke 6.678 disertai dengan volume pembelian yang besar.

Analis MNC Sekuritas menyebutkan saat ini posisi IHSG diperkirakan sedang berada di awal wave iv dari wave c dari wave (v) dari wave [c] dari wave B pada label hitam. Hal tersebut berarti IHSG berada pada uptrend jangka pendeknya untuk menguji rentang 6.690-6.731.

“Kabar baiknya, pada label merah, koreksi IHSG ini sedang membentuk wave (y) dari wave [c] dan akan menguat membentuk wave [d] ke rentang 6731-6960 pada triangle pattern-nya,” jelas Analis MNC Sekuritas dalam riset, Senin (20/3/2023).

MNC Sekuritas memperkirakan hari ini IHSG akan bergerak dengan support di 6.543, 6.509 dan level resistance di 6.695, 6.731.

Adapun, beberapa saham yang masuk dalam rekomendasi analis ada BEST, INDF, PGAS, dan RALS.

BEST - Buy on Weakness

BEST ditutup menguat 1,6 persen ke 130 disertai dengan munculnya volume pembelian. Diperkirakan, posisi BEST saat ini masih berada pada bagian dari wave [c] dari wave 2, sehingga BEST masih rawan terkoreksi terlebih dahulu.

Buy on Weakness: 123-126

Target Price: 137, 152

Stoploss: below 120

INDF - Buy on Weakness

INDF ditutup terkoreksi 0,4 persen ke 6.125 disertai dengan tingginya volume penjualan. Posisi INDF diperkirakan masih berada di wave (c) dari wave [y] dari wave B, sehingga INDF maish rawan terkoreksi terlebih dahulu.

Buy on Weakness: 5.950-6.050

Target Price: 6.250, 6.600

Stoploss: below 5.850

PGAS - Buy on Weakness

PGAS ditutup menguat 2,6 persen ke 1.390 disertai dengan munculnya volume pembelian. Diperkirakan, posisi PGAS saat ini sedang berada di wave [v] dari wave C dari wave (A), sehingga PGAS masih rawan terkoreksi.

Buy on Weakness: 1.300-1.350

Target Price: 1.465, 1.565

Stoploss: below 1.260

RALS - Buy on Weakness

RALS ditutup menguat 2,5 persen ke 610 disertai dengan volume pembelian yang masih cenderung kecil. Posisi RALS diperkirakan masih berada pada bagian dari wave C dari wave (B), sehingga RALS masih rawan terkoreksi.

Buy on Weakness: 580-590

Target Price: 630, 665

Stoploss: below 550

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

