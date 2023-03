Antam (ANTM) Luncurkan Produk Baru Khusus Idulfitri, Cek Harganya

Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), melalui Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian (UBPP) Logam Mulia bakal meluncurkan produk terbaru emas batangan tematik edisi khusus Idulfitri 2023 atau 1444 Hijriah.

Direktur Pengembangan Usaha Antam, Dolok Robert Silaban mengatakan, produk emas tematik Idulfitri 2023 terdiri atas dua kategori yakni emas batangan berdesain khusus tiga dimensi dengan berat 5 gram dan New Gift Series model baru dengan berat 0,5 dan 1 gram.

“Setelah sukses diterapkan pada emas Imlek yang rilis pada Januari 2023 lalu, desain khusus tiga dimensi pada permukaan emas kembali dihadirkan untuk memberikan nilai tambah dan daya tarik produk. Emas tematik Idulfitri ini diproduksi eksklusif selama momen Ramadan dan Idulfitri 1444 Hijriah, baik untuk kepingan emas batangan Idulfitri 5 gram, maupun New Gift Series 0,5 gram dan 1 gram,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (19/3/2023).

Dolok menambahkan, kehadiran emas tematik Antam merupakan salah satu inovasi produk yang secara konsisten dilakukan Perseroan untuk merayakan momen Ramadan dan Idulfitri yang digambarkan melalui desain berbagai aktivitas, kehangatan, dan kebahagiaan bersama keluarga selama bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri.

“Kami berharap produk ini dapat menambah kehangatan dan kebahagiaan perayaan hari besar umat Islam di tahun ini. Produk emas edisi khusus Idulfitri ini juga untuk menegaskan komitmen Antam dalam menghadirkan produk berkualitas dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan,” imbuhnya.

Dolok menjelaskan, emas edisi Idulfitri akan memiliki desain spesial dengan menampilkan visual tiga dimensi berbentuk jabat tangan yang menggambarkan hangatnya silaturahmi Hari Raya Idulfitri. New Gift Series memiliki desain ilustrasi kegiatan anak-anak di bulan Ramadan.

Emas tematik Idulfitri 2023/1444 Hijriah juga dilengkapi dengan fitur keamanan, tampilan dengan nilai estetika yang tinggi, dan keunggulan produk seperti Microtext, QR code, Rainbow Effect dan 3D Effect pada permukaan produk.

“Microtext merupakan kode khusus berukuran sangat kecil pada permukaan emas yang di produksi dengan tingkat akurasi yang tinggi sehingga sulit untuk dipalsukan. Rainbow effect akan memberikan efek warna khusus pada permukaan emas batangan ketika terkena pantulan cahaya. Sedangkan fitur QR Code akan mempermudah pelanggan memperoleh informasi tentang produk- produk Logam Mulia serta informasi seputar ANTAM Logam Mulia lainnya,” jelasnya.

Produk emas tematik Idulfitri 2023/1444 Hijriah sudah dapat dibeli mulai Jumat (17/3/2023) melalui jaringan 15 Butik Emas Logam Mulia (BELM) ANTM di 12 kota besar di Indonesia atau secara daring melalui website www.logammulia.com dan melalui marketplace resmi Butik Emas Antam.

Pada Minggu (19/3/2023), harga emas Antam edisi khusus ini dibanderol dengan harga Rp5,97 juta per batang. Sementara itu, harga emas batangan biasa dibanderol dengan harga termurah Rp594.000 per 0,5 gram atau Rp1,08 juta per gram, dan Rp5,21 juta untuk satuan 5 gram.

