Jelang Musim Bagi Dividen, Ajaib: Cermati BBRI, ADRO, Hingga UNTR

Bisnis.com, JAKARTA - Dividen saham perbankan dan pertambangan diyakini menjadi primadona pada tahun ini. Pasalnya, pembagian dividen dua sektor ini jadi momentum menarik dan dinanti-nanti setelah emiten membagikan laporan keuangan yang cemerlang.

Financial Expert Ajaib Sekuritas Ratih Mustikoningsih mengatakan aksi bagi dividen khususnya emiten pemimpin pasar pada sektornya (big caps) juga akan menjadi katalis positif untuk menopang pergerakan IHSG.

"Lebih mudahnya investor bisa cermati indeks High Dividend 20, dimana indeks tersebut mengukur kinerja emiten yang rutin membagikan dividen dalam tiga tahun terakhir dan memiliki dividend yield tinggi," katanya dalam riset, dikutip Minggu (5/3/2023).

Melihat kinerja keuangan emiten yang telah dirilis, Ajaib Sekuritas juga memandang sektor keuangan khususnya bank kelompok besar berpotensi membagikan dividen payout ratio (DPR) yang tinggi sejalan dengan laba bersih catatkan rekor tertinggi. Contohnya BBNI, BBRI, BMRI dan BBCA.

Sementara itu, BBRI berpotensi memberikan DPR sebesar 70 persen dari tahun buku 2022 yang akan menunggu persetujuan dalam RUPST pada tanggal 13 Maret 2023.

Selain sektor keuangan, sektor energi juga berpotensi memberikan Dividend per Shares (DPS) yang tinggi seiring dengan kinerja keuangan cemerlang di tahun 2022. UNTR misalnya mengusulkan pemberian dividen final sebesar Rp6.185 per saham pada RUPST April 2023 mendatang.

Sebelumnya UNTR membagikan dividen interim sebesar Rp818 per saham di tahun 2022. Alhasil, total dividen final untuk tahun 2022 sebesar Rp7.003 per saham, jauh lebih tinggi dari DPS di tahun 2021 sebesar Rp1.240 per saham.

"Emiten di sektor batu bara juga diproyeksikan memberikan DPS yang tinggi sejalan dengan kinerja memukau di tahun 2022. Hal tersebut tercermin dari harga ASP batu bara yang naik signifikan seiring dengan kenaikan harga komoditas batu bara global. Harga kontrak batu bara ICE Newcastle pada September 2022 sempat menyentuh level US$450 per metrik ton," paparnya.

Namun, untuk emiten batu bara ke depan khususnya di tahun 2023 diproyeksikan tidak membagikan dividen besar, sejalan dengan landainya harga batu bara. ICE Newcastle untuk kontrak bulan April terpantau sebesar US$196 per metrik ton (closing 1/3/2023).

"Harga batu bara yang merosot dapat menurunkan Average Selling Price [ASP], sehingga berpotensi menyurutkan kinerja keuangan emiten batu bara di tahun 2023. Alhasil, emiten akan menjaga cash flow untuk melakukan diversifikasi usaha kedepan," tambahnya.

Ajaib Sekuritas Indonesia memberikan rekomendasi sejumlah saham untuk dicermati berikut ini pada pekan depan:

BBRI (Buy) di area Rp4.780 dengan target harga pada resistance di level Rp4.900 serta pertimbangkan cut loss apabila break support di level harga Rp4.670.

BBCA (Buy) di area Rp8.600 dengan target harga pada resistance di level Rp9.000 serta pertimbangkan cut loss apabila break support di level harga Rp8.500.

ADRO (Speculative Buy) di area Rp2.990 dengan target harga pada resistance di level Rp3.150 serta pertimbangkan cut loss apabila break support di level harga Rp2.900.

UNTR (Speculative Buy) di area Rp28.325 dengan target harga pada resistance di level Rp31.300 serta pertimbangkan cut loss apabila break support di level harga Rp27.000.

