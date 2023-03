Saham Sempat Digembok Bursa, Ini Penjelasan Fortune Mate (FMII)

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – PT Fortune Mate Indonesia Tbk. (FMII) menyebut terjadinya peningkatan signifikan dalam waktu dekat yang berujung suspensi adalah murni mekanisme pasar. Adapun saham FMII sempat disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan 24 Februari 2023.

Direktur FMII Yongki Tedja mengatakan perseroan tidak mengetahui adanya pergerakan saham tersebut. Dia menyebut pergerakan saham adalah murni karena mekanisme pasar.

“Perseroan memberikan klarifikasi bahwa terjadinya kenaikan harga saham dengan kode FMII tersebut adalah murni karena mekanisme pasar dan perseroan tidak mengetahui adanya pergerakan harga saham tersebut,” ujar Yongki dalam paparan publik insidentil, Kamis (2/3/2023).

Lebih lanjut, dia mengatakan pihak BEI telah membuka kembali suspensi saham FMII pada perdagangan 27 Februari 2023. Dengan demikian, suspensi hanya terjadi pada 24 Februari 2023.

Dia juga menyebut FMII tidak melakukan mitigasi apapun dalam upaya membuka suspensi tersebut. Manajemen hanya memberikan penjelasan kepada pihak BEI sebagai upaya membuka suspensi.

“Tidak ada mitigasi yang dilakukan pada waktu itu. [FMII] hanya memberikan penjelasan kepada pihak bursa,” tuturnya.

Saham FMII terpantau naik 20,79 persen atau 105 poin ke level 610 pada perdagangan hari Kamis (2/3/2023). Sepanjang perdagangan saham FMII bergerak pada rentang 470 hingga 630.

Sebanyak 1,1 juta saham FMII diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai Rp623,95 juta. Kapitalisasi pasar tercatat mencapai Rp1,66 triliun.

Adapun price earning ratio (PER) saham FMII berada di posisi 110,04 kali, sedangkan price to book value (PBV) berada di posisi 2,57 kali. Debt equity ratio (DER) saham FMII mencapai 21,16 persen.

Sebelumnya, menyetop perdagangan saham atau suspensi saham PT Fortune Mate Indonesia Tbk. (FMII) pada 24 Februari 2023. Suspensi dilakukan setelah terjadi peningkatan saham signifikan dalam waktu dekat.

Dalam rentang 20-24 Februari 2023, saham FMII sudah melonjak 74,16 persen, dan sebulan naik 133,08 persen. Kapitalisasi pasarnya mencapai Rp1,69 triliun dengan valuasi PER 2,61 kali.

"Sehubungan dengan terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada Saham PT Fortune Mate Indonesia Tbk. (FMII), dalam rangka cooling down, BEI memandang perlu untuk melakukan penghentian sementara perdagangan saham FMII pada perdagangan tanggal 24 Februari 2023," papar pengumuman Bursa.

Penghentian sementara perdagangan Saham FMII tersebut dilakukan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, dengan tujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar. Investor harap mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya di saham PT Fortune Mate Indonesia Tbk. (FMII).

"Para pihak yang berkepentingan diharapkan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh perseroan," imbuh BEI.

