GOTO Bidik Ebitda Positif, Gojek Bakal Kurangi Promo

Bisnis.com, JAKARTA – Gojek, entitas bisnis on demand PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), mengatakan tak akan memberikan banyak promo kepada penggunanya pada tahun ini. GOTO sendiri sempat mengatakan bahwa perseroan membidik EBITDA positif pada kuartal IV tahun ini.

Presiden unit bisnis On-Demand Services GoTo Catherine Hindra Sutjahyo mengatakan saat ini Gojek akan focus untuk memberikan pelayanan kepada pelanggannya, meski tanpa adanya promo.

“Pada saat zamannya promo secara terbuka di sini kita bisa mencapai segmen masy tertentu dengan promo itu kemampuan segmen itu x cost of service di atas itu. Hari ini it’s not there anymore,” kata Catherine dalam acara Outlook Gojek 2023, Selasa (28/2/2023).

Menurut dia, Gojek akan berfokus pada pengguna berkualitas. Dia mengakui pertumbuhan transaksi akan moderat karena berkurangnya promo yang dihadirkan Gojek.

“Yang penting adalah quality and the profitability,” katanya.

Catherine menerangkan salah satu pengembangan pelayanan Gojek saat ini adalah alokasi prioritas untuk pengguna Go Car atau Go Ride. Menurut Catherine fitur ini akan segera diterapkan dalam layanan Gojek.

Catherine menjelaskan bahwa pengguna yang nantinya menggunakan fitur prioritas ini akan mendapat layanan Go Car atau Go Ride yang lebih cepat.

“Jadi ini berawal di transportasi antara Go Ride dan Go Car nanti konsumen akan punya pilihan supaya waiting time-nya lebih cepat,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden unit bisnis Financial Technology GOTO Hans Patuwo menjelaskan salah satu cara GOTO untuk meningkatkan pendapatan di tengah masa penurunan beban adalah dengan memilih lini-lini bisnis yang memiliki profit margin tinggi. Menurutnya, lini bisnis tersebut akan diutamakan GOTO.

"Karena semua layanan di goto, termasuk GoTo Financial, tidak semua layanan atau fitur kami menghasilkan pendapatan yang sama," ucap Hans di Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Salah satu contoh layanan unggulan di GoTo Financial adalah lending. Pada kuartal IV/2022 lalu, GOTO meluncurkan Gopay Cicil di Tokopedia. Hans menyebut sebagai produk lending, Gopay Cicil memiliki bouncing rate yang lebih efektif. Dengan hal itu, Gopay Cicil bisa menjadi salah satu produk, atau lini bisnis yang diutamakan GOTO tahun ini.



