Top 5 News Market: Kode Keras BUMI soal Dividen, Alarm Harga Batu Bara dari China

Bisnis.com, JAKARTA - Para investor pasar modal mencermati berita mengenai peluang PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) membagikan dividen.

Selain itu, ada juga berita soal perkiraan harga batu bara global di tengah sentimen suplai dan permintaan di China.

Berikut daftar 5 berita terpopuler di Kanal Market Bisnis.com:

1. Kode Keras Dividen untuk Pemegang Saham Bumi Resources (BUMI)

Emiten pertambangan batu bara Grup Bakrie dan Grup Salim, PT Bumi Resources Tbk., memberikan kode keras terkait pembagian dividen kepada para pemegang saham BUMI.

Berdasarkan data Bloomberg, Bumi Resources terakhir kali membagikan dividen untuk kinerja tahun buku 2011.

Kala itu, BUMI menebar dividen Rp14,32 per lembar kepada para pemegang saham.

2. Alarm Harga Batu Bara dari China

Sebagai salah satu konsumen sekaligus produsen batu bara terbesar di dunia, China memainkan peran yang cukup besar di pasar komoditas tersebut.

Kini kondisi di Negeri Panda tersebut kian menekan harga batu bara yang telah ‘mendingin’ sejak awal tahun ini.

Adapun, seperti dikutip dari data Bloomberg, Rabu (15/2/2023) harga batu bara termal di China telah turun ke level terendahnya dalam setahun terakhir.

3. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Data Neraca Perdagangan Jadi Katalis

Nilai tukar rupiah akan dipengaruhi rilis data neraca perdagangan ekspor-impor pada Rabu (15/2/2023), dan data inflasi AS yang menggerakkan dolar AS.

Rupiah ditutup menguat pada akhir perdagangan Selasa (14/2/2023) bersama dengan sejumlah mata uang lainnya di Asia di tengah pelemahan dolar AS.

Rupiah ditutup menguat 38 poin atau 0,25 persen ke Rp15.166 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS 0,16 persen ke 103,18.

4. Waskita Karya (WSKT) Tunda Pembayaran Bunga Obligasi

PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) melakukan penundaan pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV. WSKT melakukan equal treatment untuk semua pemilik utang baik pemilik kredit kerja maupun obligasi.

SVP Corporate Secretary Perseroan Ermy Puspa Yunita mengatakan perseroaan tengah melakukan restrukturisasi yang tertuang dalam Master Restructuring Agreement (MRA).

Langkah restrukturisasi merupakan salah satu strategi WSKT dalam melakukan penyehatan keuangan.

5. United Tractors (UNTR) Pastikan Bagi-bagi Dividen, Berapa Jumlahnya?

Emiten tambang PT United Tractors Tbk. (UNTR) akan membagikan dividen untuk tahun buku 2022.

Emiten konstituen indeks IDX High Dividend 20 (IDXHIDIV20) ini merupakan emiten yang loyal menebar dividen setiap tahunnya.

Corporate Secretary UNTR Sara K. Loebis mengatakan memastikan soal rencana pembagian dividen perseroan tersebut. Namun, Sara masih belum mau membeberkan jumlah maupun rasio dividen yang dibagikan.

