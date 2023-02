IHSG Berpotensi Rebound, Cek Saham TAPG, AGRO, SMDR, CHEM

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi kembali rebound pada hari ini, Kamis (16/2/2023), setelah sebelumnya parkir di zona merah.



Analis RHB Sekuritas Muhammad Wafi mengatakan IHSG terlihat melakukan koreksi teknikal dan menguji support garis MA100 dengan volume rendah. Menurut Wafi selama IHSG bertahan di atas garis MA100 maka berpeluang untuk kembali rebound dan menguji resistance garis MA200.

“Sekaligus resistance sideways channel-nya,” kata Wafi dalam riset harian RHB Sekuritas, Kamis (16/2/2023).

Hanya saja, lanjut Wafi, jika IHSG kembali breakdown support garis MA100 maka berpeluang untuk kembali melakukan koreksi dan menguji support garis MA50 sekaligus support sideways channel-nya.

Baca Juga : Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Pantau Hasil RDG BI

“Range pergerakan IHSG diprediksi berada di kisaran 6.822 hingga 6.969,” kata Wafi.

Rekomendasi saham RHB Sekuritas

TAPG (640) : buy on Weakness

Outlook: Pullback to 630

Levels: 655, 685

Exit: Below 610

AGRO (430): buy on Weakness

Outlook: Pullback to 414

Levels: 466, 545

Exit: Below 390

Baca Juga : Mengail Cuan Saham Lapis Kedua

SMDR (406) : buy

Outlook: Breakout 402

Levels: 440, 482

Exit: Below 388

CHEM (147) : buy

Outlook: Breakout 145

Levels: 167, 190

Exit: Below 133

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,39 persen ke level 6.914,53 pada perdagangan Rabu (15/2/2023).

Baca Juga : IHSG Ditutup Anjlok saat Neraca Dagang RI Surplus, Big Cap Berguguran

Kapitalisasi pasar berada di Rp9.559 triliun dari Rp9.558 triliun pada penutupan kemarin. Terdapat 189 saham menguat, 311 saham berakhir di zona merah, dan 206 saham stagnan.

Penurunan IHSG terutama disebabkan oleh melemahnya indeks sektor teknologi yang turun 1,29 persen, kemudian disusul sektor transportasi melemah 1,25 persen, dan finansial turun 0,68 persen.



Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : IHSG Indeks BEI rekomendasi saham saham