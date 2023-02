Penguatan IHSG Terbatas, Cek Saham BBNI, EXCL, PNBS, SMDR

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi akan terkoreksi pada posisi 6.714 hingga 6.811 pada perdagangan hari ini, Kamis (9/2/2023).

Tim Analis MNC Sekuritas menjelaskan IHSG kembali ditutup menguat 0,1 persen ke 6.940 pada perdagangan kemarin (8/2/2023), penguatan IHSG masih didominasi oleh volume pembelian namun tertahan oleh MA60.

“Posisi IHSG saat ini diperkirakan sudah berada di akhir wave (v) dari wave [i], sehingga penguatannya akan cenderung terbatas untuk menguji 6.970-7.014 dan rawan terkoreksi untuk membentuk wave [ii],” jelas Tim Analis dalam riset harian, Kamis (9/2/2023).

Adapun area koreksi IHSG, kata mereka, berada pada 6.714-6.811 dan akan lebih terkonfirmasi bila IHSG break dari supportnya di 6.827.

“Support IHSG berada pada 6.827, 6.767 dan resistance di 6.953, 6.966,” tulisnya.

Seiring dengan prediksi IHSG yang terkoreksi, beberapa saham menjadi pilihan MNC Sekuritas, yaitu:

BBNI - Buy on Weakness

BBNI ditutup menguat 1,1 persen ke 9.475 pada perdagangan kemarin dan masih didominasi oleh volume pembelian. Selama tidak terkoreksi ke bawah 9.150 sebagai stoplossnya, maka posisi BBNI saat ini sedang berada bagian dari wave c dari wave (y) dari wave [x].

Buy on Weakness: 9.275-9.425

Target Price: 9.600, 9.775

Stoploss: below 9.150

EXCL - Spec Buy

EXCL ditutup terkoreksi 1,3 persen ke 2.280 dan ditutup di bawah MA20. Selama EXCL tidak terkoreksi ke bawah 2.220 sebagai stoplossnya, maka posisi EXCL saat ini sedang berada di awal wave C dari wave (B).

Spec Buy: 2.240-2.270

Target Price: 2.440, 2.560

Stoploss: below 2.220

PNBS - Buy on Weakness

PNBS ditutup flat di 66 pada perdagangan kemarin (8/2). Kami perkirakan, posisi PNBS saat ini sedang berada di akhir wave (iv) dari [i], sehingga koreksi PNBS akan cenderung terbatas dan berpeluang berbalik menguat.

Buy on Weakness: 63-65

Target Price: 71, 75

Stoploss: below 61

SMDR - Buy on Weakness

SMDR ditutup menguat 0,9 persen ke 428 pada perdagangan kemarin (8/2). Selama tidak terkoreksi ke bawah 412 sebagai stoplossnya, maka posisi SMDR saat ini sedang berada di awal wave [x] dari wave B.

Buy on Weakness: 420-428

Target Price: 452, 460

Stoploss: below 412

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

