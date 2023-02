IHSG Akan Tersengat Data Pertumbuhan Ekonomi RI, Cek BBCA hingga PWON

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menguat ke posisi 6.920 pada perdagangan hari ini, Senin (6/2/2023). Investor menunggu rilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022.

Tim Analis Phintraco Sekuritas menyebutkan IHSG berpotensi kembali menguji resistance 6.920 seiring terbentuknya golden cross pada pivot level di Stochastic RSI.

“Tetap waspadai potensi konsolidasi di atas support 6.830, jika penguatan tertahan di resistance area tersebut,” jelas mereka, Senin (6/2/2023).

Dari dalam negeri, pelaku pasar akan mencermati rilis realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan melambat ke 4,84 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal IV/2022 dari 5,72 persen yoy pada kuartal III/2022. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi secara tahunan diperkirakan berada di atas 5 persen yoy di 2022, dibandingkan 3,69 persen yoy di 2021.n

Meski demikian potensi pemulihan juga cukup besar setelah inflasi kembali turun di Januari 2023 dan nilai tukar pupiah cenderung bertahan di bawah level psikologis Rp15.000 per dolar. Adapun IHSG hari ini memiliki level resistance di 6.930, pivot di 6.880 dan support di 6.830.

Dengan demikian, INDF, MYOR, BBCA, EMTK, BSDE, PWON, BBNI dan BMRI berpotensi melanjutkan penguatan, terutama di awal pekan. Potensi rebound di ESSA dan BTPS juga dapat dipertimbangkan.

Sementara itu, indeks-indeks Wall Street melemah pada Jumat (3/2/2023) merespons rilis kinerja keuangan emiten untuk 2022 yang kurang memuaskan dari sejumlah perusahaan besar AS. Disamping itu, data sektor tenaga kerja di AS yang solid memperkuat ekspektasi bahwa The Fed masih akan menaikan suku bunga acuan untuk beberapa waktu kedepan.

Nonfarm payrolls AS naik ke 517 ribu pada Januari 2023 dari 260 ribu pada Desember 2022. Dengan demikian, unemployment rate AS turun ke 3,4 persen di Januari 2023 dari 3,5 persen di Desember 2022. Terkait arah kebijakan The Fed, Kepala The Fed Jerome Powell menyatakan bahwa tren penurunan inflasi telah dimulai di AS. Hal ini membangun keyakinan bahwa The Fed Rate sudah hampir berada di titik tertinggi.

Secara terpisah Head of Technical Analyst Research BNI Sekuritas Andri Zakarias Siregar menilai jika IHSG bisa di tutup harian di bawah 6.815, IHSG masih bereluang koreksi. Namun apabila berakhir di atas 6.815, maka IHSG berpeluang menuju 6.992, dan 7.046. Range breakout berada di 6.557 - 6.953.

“Level resistance berada 6.932, 6.953, 6.974, 7.001. dengan support 6.871, 6.855, 6.815, 6.763. Perkiraan range di rentang: 6.860 - 6.950.” terang Andri, Senin (6/2/2023).

Berikut rekomendasi saham pilihan BNI Sekuritas untuk perdagangan hari ini:

1. PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA)

Resist: 8.775, 8.850, 9.050, 9.200

Support: 8.575, 8.425, 8.325, 8.200.

Rekomendasi: BUY 8.600 - 8.700 target 8.850, 9.000 stop loss di bawah 8.400.

2. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK)

Resist: : 1.185, 1.220, 1.260, 1.335

Support: 1.140, 1.100, 1.065, 1.020

Rekomendasi: : BUY 1.150 - 1.175 target 1.220, 1.260 stop loss di bawah 1.095.

3. PT Erajaya Swasembada Tbk. (ERAA)

Resist: 510, 525, 545, 560.

Support: 485, 470, 455, 435.

Rekomendasi: BUY IF BREAK 500 target 525, 545 stop loss di bawah 475.

4. PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON)

Resist: 468, 475, 484, 500.

Support: 460, 452, 446, 436.

Rekomendasi: BUY 460-464 target 470, 482 stop loss di bawah 448.

5. PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF)

Resist: 6.750, 6.825, 6.950, 7.100

Support: 6.625, 6.525, 6.400, 6.250.

Rekomendasi: AKUMULASI BUY target 6.825, 6.850 stop loss di bawah 6.575.

6. PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA)

Resist: 4.680, 4.730, 4.790, 4.870 Support: 4.610, 4.560, 4.490, 4.410.

Rekomendasi TRADING BUY target 4.730, 4.750 stop loss di bawah 4.560.

