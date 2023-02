Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, 6 Februari 2023

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menguat pada awal pekan ini, Senin (6/2/2023).

Pada perdagangan Jumat (3/2/2023), IHSG ditutup menguat sebesar 21 poin atau 0,31 persen ke level 6.911. Sektor teknologi memimpin penguatan dan diikuti oleh properti & real estate, infrastruktur, keuangan, konsumen non-primer dan konsumen primer.

Wakil Direktur Riset dan Investasi Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus memprediksi IHSG hari ini berpotensi menguat terbatas pada rentang 6.827 – 6.978.

Sentimen suku bunga masih mempengaruhi pasar global termasuk IHSG. Pekan ini, dua bank sentral akan mengambil ancang-ancang kenaikan suku bunga, yaitu Bank Sentral Australia dan Bank Sentral India untuk mengimbangi antara risiko perlambatan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi.

“Selain itu, rilis data ekonomi Indonesia 2022 hari ini juga akan menjadi salah stau senrimen positif dari pergerakan pasar serta data cadangan devisa negara juga akan dirilis esok hari,” jelas Nico, dalam risetnya, Senin (6/2/2023).

Dari Amerika Serikat, kata Nico, data yang dinantikan adalah ketenagakerjaan. Sementara dari, data penjualan ritel yang diperkirakan masih mengalami penurunan meskipun membaik dari bulan sebelumnya juga bakal disorot investor.

“Data yang akan kita nantikan akan cukup panjang dari China, di mana ada data cadangan devisa yang diperkirakan akan meningkat, diikuti dengan data inflasi yang diproyeksikan mengalami kenaikkan dari sebelumnya 1,8 persen menjadi 2,2 persen,” jelasnya

Bersamaan dengan sentimen positif tersebut, tiga saham menjadi pilihan tim riset Pilarmas Sekuritas yaitu BBRI (4.750) support 4.600 dan resistance 4850, INDF (6.700) support 6.575 dan resistance 6.800, dan ARTO (3.640) dengan support 3280 dan resistance 3.880.

Senadan, analis RHB Sekuritas Muhammad Wafi mengatakan IHSG terlihat melakukan rebound namun dengan bearish channel disertai volume dan menguji resistance garis MA100.

“Jika mampu breakout resistance garis MA100 maka akan mengkonfirmasi fase bullish-nya. Namun jika tidak mampu breakout resistance garis MA100 maka berpeluang untuk kembali melakukan koreksi dan menguji support garis MA50,” katanya dalam riset harian, dikutip Senin (6/2/2023).

Wafi juga memperkirakan pergerakan IHSG saat ini berada dikisaran 6.753 hingga 6.969. Adapun rekomendasi sahamnya adalah:

BMRI (9.925)

Call: BUY

Outlook: Breakout 9.850

Levels: 10.375, 10.725

Exit: Below 9.700



BBNI (9.300)

Call: BUY

Outlook: Breakout 9.275

Levels: 9.600, 9.800

Exit: Below 9.050



INDF (6.700): Shariah-Compliant

Call: BUY

Outlook: Breakout 6.650

Levels: 6.800, 6.925

Exit: Below 6.575



PWON (464) : Shariah-Compliant

Call: BUY

Outlook: Breakout 460

Levels: 470, 482

Exit: Below 446

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

09:00 WIB IHSG dibuka merah IHSG dibuka melemah 0,20 persen atau 13,811 poin ke 6.897,92 pada awal perdagangan. Sebanyak 141 saham menguat, 130 saham melemah, dan 282 saham stagnan.

