Saham Emiten Tekno GOTO, BUKA, BELI Tancap Gas Hari Ini, Kenapa?

Bisnis.com, JAKARTA - Saham-saham emiten teknologi seperti GOTO, BUKA dan BELI ditutup menguat pada perdagangan hari ini, dengan saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) menjadi saham dengan kenaikan tertinggi.

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan saham-saham teknologi hari ini terdongkrak naik menyusul Indeks Nasdaq yang juga naik 2 persen setelah pernyataan The Fed yang akan melambatkan kenaikan suku bunga.

"Ini momen yang sangat positif. Apa yang dikhawatirkan sektor teknologi, inflasi dan tingkat suku bunga, inflasi sudah mulai terkendali, dan The Fed juga mengatakan akan menaikkan tingkat suku bunga yang kisarannya lebih kecil," ujar Nico, dihubungi Kamis (2/2/2023).

Dengan pernyataan tersebut, Nico melihat kenaikan suku bunga akan mulai terbatas. Dia menjelaskan, selama ini kenaikan tingkat suku bunga menekan kinerja keuangan perusahaan teknologi.

Sementara itu, saat ini Nico menilai Bank Indonesia masih memiliki amunisi untuk menaikkan tingkat suku bunga 25 basis points. Akan tetapi, apabila diperhatikan dari tingkat inflasi yang ada di bawah suku bunga, BI sudah berada di level nyaman.

Menurutnya, amunisi tersebut akan digunakan BI apabila The Fed kembali menaikkan suku bunga lebih dari yang diperkirakan.

"tapi kami pikir dalam kondisi saat ini, BI akan berhenti meningkatkan suku bunga, dan menunggu situasi dan kondisi berikutnya. Ini disambut positif oleh pasar," ucapnya.

Adapun pada hari ini, saham GOTO ditutup naik 11 poin atau 9,73 persen ke level 124. Sementara itu, saham PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA) ditutup menguat 6,38 persen ke level 300.

Saham e-commerce lainnya, PT Global Digital Niaga Tbk. (BELI) juga ditutup naik 2,16 persen ke level 474 per saham.

