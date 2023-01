Beda Nasib Crazy Rich Kediri dan Sultan Subang di Saham GGRM dan ZATA

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Saham milik Crazy Rich Kediri alias Keluarga Wonowidjoyo yakni PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) mampu masuk jajaran top gainers. Berbeda dengan milik Sultan Subang alias Asep Sulaiman yakni PT Bersama Zatta Jaya Tbk. (ZATA) yang masuk top losers.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat menguat 0,35 persen pada level 6.898,98 pada periode perdagangan 24–27 Januari 2023. Sementara itu, rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) turun 5,27 persen menjadi Rp9,7 triliun.

Seiring dengan kenaikan IHSG, sejumlah saham mengisi daftar top gainers karena kenaikan harga yang signifikan dalam sepekan.

Peringkat pertama saham dengan kenaikan tertinggi dalam sepekan ditempati oleh PT Alakasa Industrindo Tbk. (ALKA) yang naik 53,80 persen dari Rp316 ke Rp486 per saham. Kemudian disusul PT Inter Delta Tbk. (INTD) di peringkat kedua dengan kenaikan 40,37 persen ke harga Rp226 per saham dari sebelumnya Rp161.

Saham PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk. (BSML) menempati peringkat ketiga setelah naik 35,63 persen dalam sepekan, dari harga Rp320 per saham menjadi Rp434 per saham. Selanjutnya emiten pengelola Starbucks PT MAP Boga Adiperkasa Tbk. (MAPB) naik 33,50 persen dari Rp2.000 menjadi Rp2.670 per saham.

Peringkat kelima dan keenam berturut-turut ditempati oleh PT Paninvest Tbk. (PNIN) dan PT Panin Financial Tbk. (PNLF). PNIN naik 30,54 persen menjadi Rp1.560 per saham dan PNLF naik 30,06 persen sehingga parkir di Rp450.

Baca Juga : Saham Gudang Garam (GGRM) Mengepul Tersengat Jalan Tol Kediri

Saham PT Eterindo Wahanatama Tbk. (ETWA) telah menguat 28,91 persen selama sepekan terakhir, dari harga Rp128 per saham menjadi Rp165 per saham. Posisi kedelapan top gainers ditempati emiten rokok PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) yang dalam sepekan terakhir melesat 27,88 persen dari harga Rp17.125 menjadi Rp21.900 per saham.

Di peringkat kesembilan dan kesepuluh penghuni top gainers terdapat SSIA dan PURI yang masing-masing naik 26,19 persen dan 23,81 persen.

Kontras dengan saham-saham top gainers dalam sepekan terakhir, terdapat 10 saham dengan penurunan terdalam selama 24—27 Januari 2023 atau top losers.

Baca Juga : Saham Lock Up ZATA Dijual Sultan Subang, BEI Cuma Kasih Tato UMA

PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk. (CASH) menjadi saham paling boncos dengan penurunan sebesar 25,45 persen dari Rp110 menjadi Rp82 per saham. Selanjutnya saham emiten produsen makanan ringan PT Jaya Swarasa Agung Tbk. (TAYS) turun 25,11 persen menjadi Rp346 per saham.

Peringkat ketiga dan keempat deretan top losers ditempati TECH dan PGUN yang masing-masing turun 24,68 persen dan 24,66 persen sehingga parkir di Rp1.465 dan Rp825 per sahamnya.

PT Indah Prakasa Sentosa Tbk. (INPS) dan PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk. (KRYA) menyusul di posisi kelima dan keenam. INPS turun 24,26 persen dari Rp845 menjadi Rp640, sementara KRYA turun 24,24 persen ke harga Rp300 dari sebelumnya Rp396.

FMII yang turun 24,0 persen dari Rp350 menjadi Rp266 berada di peringkat ketujuh top losers, sementara OMRE melemah 23,71 persen dalam sepekan dari harga Rp980 ke Rp745 per saham.

Selanjutnya saham PT Eratex Djaja Tbk. (ERTX) turun 23,71 persen menjadi Rp296 per saham dari sebelumnya Rp388. Terakhir, saham ZATA milik Sultan Subang Asep Sulaeman turun 22,37 persen selama sepekan dari harga Rp76 menjadi hanya Rp59 per saham.

P.H. Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Aulia Noviana Utami Putri mengatakan rata-rata nilai transaksi harian Bursa pekan ini mengalami penurunan sebesar 5,27 persen menjadi Rp9,7 triliun dari Rp10,2 triliun pada penutupan pekan lalu.

Kemudian, rata-rata volume transaksi harian Bursa pada pekan ini mengalami penurunan sebesar 0,92 persen menjadi 20,10 miliar saham dari 20,29 miliar saham pada penutupan pekan lalu.

Adapun investor asing pada Jumat (27/1/2023) mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp919,03 miliar dan sepanjang 2023 investor asing mencatatkan jual bersih sebesar Rp2,8 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :