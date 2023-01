IHSG dalam Fase Naik, Rekomendasi Saham BUMI hingga MDKA

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang menguji level psikologis 6.700 pada perdagangan hari ini, Selasa (17/1/2023) setelah kembali ditutup menguat 0,7 persen ke 6.688 dengan dominasi volume pembelian.

Riset MNC Sekuritas menyebutkan bahwa posisi IHSG secara teknikal saat ini masih berada di fase uptrend-nya. Meskipun terkoreksi, IHSG diperkirakan akan menguji 6.634–6.657.

“Selanjutnya IHSG berpeluang menguji resistance di 6.726 hingga 6.813 untuk membentuk bagian dari awal wave C di label merah,” tulis MNC Sekuritas, Selasa (17/1/2023).

Namun, selama IHSG belum mampu menembus 6.726. maka IHSG masih berada pada bagian dari wave (y) dari wave [x] dari wave B pada label hitam.

MNC Sekuritas memperkirakan IHSG akan bergerak dengan support di 6.600, 6.559 dan resistance di 6.726. 6.813

Berikut beberapa saham rekomendasi MNC Sekuritas yang dapat dicermati:

BUMI - Buy on Weakness

BUMI ditutup menguat 2,1 persen ke 147 dan masih disertai dengan volume pembelian. Selama BUMI masih mampu bergerak di atas 132 sebagai stoplossnya, maka posisi BUMI diperkirakan sedang berada di awal wave [i] dari wave C sehingga BUMI masih berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 138-145

Target Price: 160, 176

Stoploss: below 132

CPIN - Spec Buy

CPIN ditutup terkoreksi 0,4 persen ke 6.175 dan masih didominasi oleh volume penjualan. Posisi CPIN saat ini diperkirakan sedang berada di wave iv dari wave (c) dari wave [y] sehingga CPIN masih rawan terkoreksi dalam jangka pendek.

Spec Buy: 6.050-6.125

Target Price: 6.300, 6.375

Stoploss: below 6.000

MAPI - Buy on Weakness

MAPI ditutup menguat 1,9 persen ke 1.320 dan disertai dengan adanya peningkatan volume pembelian. Posisi MAPI saat ini diperkirakan sedang berada di awal wave 5 dari wave (C) sehingga MAPI berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 1.290-1.310

Target Price: 1.400, 1.530

Stoploss: below 1.265

MDKA - Buy on Weakness

MDKA ditutup menguat 2,2 persen ke 4.600 dan masih didominasi oleh volume pembelian, tetapi penguatan MDKA masih tertahan oleh Upper Band-nya. Posisi MDKA saat ini diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave iii dari wave (c) dari wave [iii].

Buy on Weakness: 4.440-4.540

Target Price: 4.720, 4.860

Stoploss: below 4.340



Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

