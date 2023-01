Provident (PALM) Akuisisi Saham Mega Manunggal (MMLP) Rp620 Miliar

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — PT Provident Investasi Bersama Tbk. (PALM) melalui anak usahanya, PT Suwarna Arta Mandiri mengakuisisi saham PT Mega Manunggal Property Tbk. (MMLP) senilai Rp620 miliar.

Corporate Secretary PALM Lim Na Lie mengatakan Suwarna Arta Mandiri membeli 1,25 miliar (1.252.525.300) saham dengan harga Rp495 per saham, Adapun transaksi setara dengan 18,18 persen kepemilikan terhadap MMLP.

“Tujuan dari transaksi adalah investasi dengan status kepemilikan saham tidak langsung melalui SAM,” ujar Lim dalam keterbukaan informasi, Kamis (12/1/2023).

Pada sesi I perdagangan hari ini, saham MMLP terpantau turun 0,42 persen atau 2 poin ke level 474. Sebanyak 3,01 juta saham diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai Rp1,44 miliar.

Adapun MMLP memiliki price earning ratio (PER) di posisi 33,7 kali, dan price to book value ratio (PBVR) di posisi 0,77 kali. Kapitalisasi pasar MMLP tercatat mencapai Rp3,27 triliun.

Saat ini, mayoritas saham MMLP dipegang oleh investor publik sebanyak 2,3 miliar (2.300.781.105) saham atau setara 33,39 persen. Adapun PT Mega Mandiri Properti menjadi pengendali saham MMLP dengan 1,16 miliar (1.165.560.400) saham atau setara 16,91 persen.

Selain itu, UOB Kay Hian Ltd. juga memiliki 2,25 miliar (2.259.000.000) saham MMLP atau setara 32,79 persen. West Bridge Development Limited juga memegang 1,16 miliar (1.163.793.103) saham atau setara 16,89 persen kepemilikan.

Sebagai informasi, MMLP sebelumnya telah menyetujui pengunduran diri Loa Siong Lie sebagai Direktur melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 10 Januari 2023. Loa mengajukan pengunduran diri tak lama setelah MMLP mengumumkan rencana masuknya PALM.

Selain itu, RUPSLB juga menyetujui pengunduran diri Andreyanto Toemali sebagai Komisaris Utama. Posisi Andreyanto akan digantikan oleh Paulus Ridwan Purawinata.

Kehadiran Garibaldi ‘Boy’ Thohir dalam jajaran pemegang saham terbesar PALM membuat rumor masuknya MMLP ke dalam ekosistem PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) semakin dekat. Adapun Boy merupakan investor sekaligus Komisaris Utama GOTO.

Transaksi Boy Thohir di saham PALM terjadi pada 20 Juli 2022. Saudara kandung Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir itu menyerok sebanyak 889.942.545 saham PALM.

