10 Saham Receh Ini Melambung Jadi Top Gainers Sepekan, Punya?

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami pelemahan 2,54 persen selama sepekan terakhir sehingga parkir di 6.685,5. Meski demikian, sejumlah saham terpantau mengalami peningkatan harga signifikan atau dalam kurun 2-6 Januari 2023 dan masuk dalam jajaran top gainers.

Peringkat pertama emiten dalam jajaran top gainers pekan ini ditempati oleh PT Alakasa Industrindo Tbk. (ALKA) yang harga sahamnya melesat 125,56 persen dalam sepekan. Harga saham ALKA ditutup di level Rp600 per saham dari sebelumnya Rp266 per saham.

Posisi kedua emiten top gainers disabet oleh PT Fortune Mate Indonesia Tbk. (FMII) yang naik 101,17 persen ke harga Rp515 per saham. Kemudian PT Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk. (AMIN) menyusul di posisi ketiga dengan kenaikan sebesar 62,86 persen sehingga berada di harga Rp171 per saham.

Top gainers selanjutnya adalah PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. (GOLD) dan PT Apexindo Pratama Duta Tbk. (APEX). Harga saham GOLD melesat 54,38 persen sehingga menjadi Rp494 per saham dan saham APEX meningkat 48,24 persen sehingga parkir di Rp252 per saham.

Posisi keenam ditempati oleh saham PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk. (AKSI). Saham AKSI meningkat 40 persen selama sepekan, dari harga Rp290 per saham menjadi Rp406 per saham.

Saham PT Radian Utama Interinsco Tbk. (RUIS) menjadi saham top gainers selanjutnya di peringkat ketujuh. Harga saham RUIS melesat 37,5 persen menjadi Rp224 per saham dari Rp308 per saham.

Adapun saham-saham lain yang masuk daftar tercuan pekan ini mencakup AIMS yang naik 33,01 persen ke harga Rp274 per saham. Selanjutnya IFSH melesat 25,52 persen menjadi Rp1.205 per saham, dan GTBO naik 22,99 persen ke harga Rp230 per saham.

Sebelumnya P.H. Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Aulia Noviana Utami Putri mengatakan IHSG selama sepekan ditutup mengalami penurunan 2,42 persen pada posisi 6.685,55 dari 6.850,61 pada pekan sebelumnya.

Penurunan turut terjadi pada kapitalisasi pasar Bursa sebesar 2,54 persen menjadi Rp9.258,26 triliun dari Rp9.499,13 triliun pada pekan sebelumnya.

