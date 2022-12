Rekor Dividen Interim Adaro Pecah! Beri Kado Tahun Baru Rp7,8 Triliun

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten tambang PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) mengumumkan akan membayar dividen interim sebesar US$500 juta atau setara Rp7,79 triliun (kurs Jisdor Rp15.594 per saham). Dividen ini setara dengan US$0,016 per saham atau Rp249,5 per saham.

Manajemen ADRO dalam keterangan resminya mengatakan nilai dividen interim ini lebih tinggi 67 persen dari dividen interim tahun 2021 senilai US$300 juta.

"Nilai dividen interim ini merupakan nilai dividen interim tertinggi ADRO," tulis manajemen, Kamis (22/12/2022).

Jadwal pembagian dividen ADRO yakni cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 30 Desember 2022, dengan ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 2 Januari 2023.

Lalu, cum dividen di pasar tunai pada 3 Januari 2023, dan ex dividen di pasar tunai pada 4 Januari 2023.

Tanggal pencatatan pemegang saham perseroan yang berhak atas dividen interim atau recording date pada 3 Januari 2023, pengumuman kurs konversi dengan menggunakan kurs tengah BI pada 3 Januari 2023, dan pembagian dividen interim pada 13 Januari 2023.

Presiden Direktur ADRO Garibaldi Thohir atau Boy Thohir mengatakan akan memberikan pengembalian kepada pemegang saham dalam bentuk pertumbuhan laba, dividen, dan pembelian saham kembali, merupakan fokus ADRO. Dia melanjutkan, di tahun 2022, harga batu bara yang kuat dan kinerja operasional yang efisien, mendukung kinerja yang solid hingga 9 bulan 2022.

"Profitabilitas ADRO mendukung percepatan transformasi usaha dan menyediakan pengembalian yang konsisten dan menarik pada pemegang saham," ucapnya.

Hingga kuartal III/2022, ADRO mencatatkan EBITDA Operasional sebesar US$3,8 miliar dan laba inti sebesar US$2,3 miliar, lebih tinggi 231 persen dan 262 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2021.

Posisi kas pada akhir 9 bulan 2022 adalah US$3,3 miliar, 122 persen lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. ADRO juga membukukan kas bersih sebesar US$1,8 miliar dibandingkan dengan utang bersih sebesar US$10 juta di 9 bulan 2021.

