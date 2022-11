IHSG Diperkirakan Lesu Jelang Rilis Ekonomi Kuartal III/2022, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi kembali terkoreksi pada perdagangan awal pekan ini, Senin (7/11/2022), setelah ditutup menguat 0,2 persen ke 7.045 pada perdagangan akhir pekan lalu (4/11/2022).

Tim Analis MNC Sekuritas menyebutkan pergerakan IHSG secara teknikal masih cenderung sideways dan masih berada pada rentang MA60 dan MA200.

Apabila IHSG belum mampu menguat kembali ke atas 7.128 sebagai resistance-nya, maka posisi IHSG diperkirakan sudah selesai membentuk wave (x) dari wave [y] dan akan membentuk awalan wave (y) dari wave [y].

“Hal tersebut berarti, penguatan IHSG hanya akan menguji rentang 7.050 kembali hingga 7.090, selanjutnya IHSG rawan terkoreksi menguji 6.890–6.940,” tulis Tim MNC Sekuritas dalam riset, Senin (7/11/2022).

Untuk hari ini, MNC Sekuritas memperkirakan IHSG dapat bergerak di kisaran level support di 6.847 dan 6,974, sementara level resistance di 7.128, 7.135.

Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi kuartal III/2022 pada hari ini, Senin (7/11/2022). Sejumlah ekonom memprediksi pertumbuhan ekonomi masih di atas 5 persen.

Baca Juga : Rekomendasi Saham Besok (7/11), Saat IHSG Diprediksi Tertekan

Adapun beberapa saham yang bisa dicermati untuk perdagangan hari ini adalah sebagai berikut:

AKRA - Buy on Weakness

AKRA ditutup terkoreksi 2,3% ke 1.515 pada perdagangan Jumat (4/11/2022). Selama AKRA belum mampu break 1,580 sebagai resistance-nya, maka posisi AKRA sedang berada di wave b dari wave (iii) dari wave [v]. Hal tersebut berarti, AKRA akan terkoreksi terlebih dahulu dan dapat digunakan untuk BoW.

Buy on Weakness: 1.435–1.490

Target Price: 1.590, 1.660

Stoploss: below 1.345

BRMS - Buy on Weakness

BRMS ditutup terkoreksi ke 173 pada perdagangan Jumat (4/11/2022) dan terjadi peningkatan volume jual. Diperkirakan, posisi BRMS sedang berada di akhir wave [ii] dari wave C dari wave (C), sehingga BRMS akan terkoreksi terlebih dahulu dan dapat digunakan untuk BoW.

Buy on Weakness: 154–163

Target Price: 185, 202

Stoploss: below 144

Baca Juga : Intip Ramalan Nasib Saham Rumah Sakit Hingga Akhir 2022

INCO - Buy on Weakness

INCO ditutup menguat 1,9 persen ke 6.750 pada perdagangan Jumat (4/11/2022) dan disertai peningkatan volume pembelian serta mampu menembus MA20. Posisi INCO diperkirakan sedang berada di awal wave (iii) dari wave [c] dari wave Y sehingga INCO berpeluang melanjutkan penguatannya terlebih bila mampu break resistance di 6.925.

Buy on Weakness: 6.575–6.700

Target Price: 6.950, 7.600

Stoploss: below 6.300

UNTR - Spec Buy

UNTR ditutup menguat 0,9 persen ke 31.275 pada perdagangan Jumat (4/11/2022). Selama tidak terkoreksi ke bawah 30.150 sebagai stoploss-nya, maka posisi UNTR sedang berada di wave C dari wave (5) dan UNTR berpeluang melanjutkan penguatannya.

Spec Buy: 30.700–31.100

Target Price: 31.775, 33.900

Stoploss: below 30.150

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :