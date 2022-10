36 Tahun Berkarir, Bos BFI Finance (BFIN) Raih Best CEO di BIFA 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Pengalaman berkarier 36 tahun membawa Direktur Utama PT BFI Finance Tbk. (BFIN) Francis Lay Sioe Ho meraih Best CEO kategori multifinance pada ajang Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2022.

Berdasarkan laporan keuangan BFIN yang dipublikasikan di Bisnis Indonesia, Kamis (28/7/2022), perseroan mampu meraup laba bersih Rp828,9 miliar pada semester I/2022. Angka ini naik 70 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Perolehan laba ini sejalan dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 25,3 persen yoy menjadi Rp2,45 triliun, kendati beban tercatat naik 6,3 persen yoy menjadi Rp1,42 triliun.

Kinerja laba-rugi terkini dari leasing dengan produk andalan pembiayaan multiguna beragun kendaraan ini tercatat melanjutkan tren pertumbuhan sejak era pandemi Covid-19 yang hanya Rp332 miliar (Juni 2020), menjadi Rp487,4 miliar (Juni 2021), bahkan lebih baik ketimbang capaian periode semester I/2019 senilai Rp690,1 miliar.

Sebagai informasi, PT Bank DKI dan BFIN baru saja melakukan penandatanganan perjanjian kredit sindikasi senilai Rp1,6 triliun. Kerja sama ini merupakan upaya untuk memperluas akses penyaluran kredit melalui sinergi dan kolaborasi.

Dalam sindikasi tersebut, Bank DKI ditunjuk sebagai mandated lead arranger sekaligus sebagai agen fasilitas, agen jaminan dan agen escrow bersama dengan tiga Bank Pembangunan Daerah (BPD) lainnya yakni Bank Jatim, Bank Papua, dan Bank Kalsel.

Adapun BIFA 2022 adalah penghargaan yang diberikan kepada perusahaan finansial di Indonesia. Penghargaan ini merupakan evolusi dari Bisnis Indonesia Banking Award (BIBA), yang pada tahun sebelumnya hanya memberikan penghargaan kepada bank yang paling efisien dan memiliki kinerja terbaik.

Sejak 2017, Bisnis Indonesia mulai memperluas cakupan penghargaan, sehingga tidak terbatas pada bank saja, tetapi juga mencakup lembaga asuransi dan multifinance. Pada BIFA 2022 ini, terdapat enam kategori penghargaan, yang telah melalui penilaian yang ketat dari dewan juri, yaitu The Best Performance Bank, The Most Efficient Bank, The Best Performance Insurance, The Best Performance Multifinance, The Most Efficient Multifinance, dan The Best Performance Securities Company.

Dalam Bisnis Indonesia Financial Award 2022 kali ini, Bisnis Indonesia juga memberikan penghargaan kepada tiga pimpinan puncak perusahaan sebagai Best CEO. Selain itu, ada juga penghargaan khusus atau Special Award yang didedikasikan kepada perusahaan-perusahaan yang dipilih dan ditentukan berdasarkan hasil penilaian sidang dewan redaksi.

