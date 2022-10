IHSG Potensi Lanjutkan Rebound, Cek Saham ADRO, ADMR,hingga AKRA

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan berpotensi melanjutkan rebound pada perdagangan hari ini, Rabu (5/10/2022).

Tim Riset Phintraco Sekuritas mengatakan, IHSG membentuk pola morning star doji bersamaan dengan penguatan Selasa (4/10/2022). MACD juga berpotensi membentuk golden cross.

Phintraco Sekuritas memperkirakan IHSG hari ini memiliki resistance di level 7.100, dengan support pada level 7.000.

"IHSG berpotensi lanjutkan rebound ke 7.100 di Rabu (5/10/2022). Potensi rebound lanjutan IHSG juga ditopang oleh penguatan mayoritas indeks di AS dan Eropa kemarin," tulis Tim Riset Phintraco Sekuritas, Rabu (5/10/2022).

Tim Riset Phintraco Sekuritas menyebut, rencana OPEC+ untuk mengurangi volume produksi minyak hingga 1 juta barel per hari mulai pekan depan memicu penguatan harga-harga komoditas energi, terutama minyak bumi.

"Dengan demikian, saham ADRO, ADMR, ITMG, BIPI, INDY, HRUM dan AKRA dapat kembali diperhatikan hari ini," ujarnya.

Sementara itu, dari eksternal, penurunan indeks manufaktur AS di September 2022 dan proyeksi penurunan indeks jasa AS ke 56 di September 2022 dari 56,9 di Agustus 2022 cenderung meredam kekhawatiran pasar terhadap agresifitas kenaikan the Fed Rate. Hal ini dapat kembali meredam tekanan pada nilai tukar Rupiah.

Menurutnya, nilai tukar rupiah menguat 0,36 persen ke Rp15.245 per US$ di Selasa (4/10/2022) sore. Nilai tukar rupiah juga terbantu oleh rebound pada poundstreling dan euro dalam 2 hari terakhir.

