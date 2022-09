IHSG Rawan Terkoreksi, Cek Rekomendasi Saham MNC Sekuritas GJTL hingga LSIP

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks harga saham gabungan (IHSG) diprediksi rawan terkoreksi pada Selasa (27/9/2022) di tengah pasar global yang volatil.

IHSG ditutup terkoreksi 0,7 persen ke area 7.127 pada perdagangan Senin (26/9/2022) dan masih rawan terkoreksi.

Analis MNC Sekuritas menyebutkan, pergerakan IHSG masih tertahan oleh MA60 meskipun sempat break level support terdekat di 7.073.

"Posisi IHSG saat ini diperkirakan sedang berada di wave iii dari wave (c) dari wave [y] dari wave B, sehingga IHSG akan melanjutkan koreksinya ke rentang area 6.872-6.970," tulisnya dalam riset harian, Selasa (27/9/2022).

Meskipun menguat, diperkirakan IHSG hanya akan menguji kembali rentang area 7.150-7,170. Adapun, MNC Sekuritas memperkirakan IHSG akan bergerak dengan level support pada 7.073, 7.015 dan resistance di 7.252, 7.355

Berikut saham pilihan MNC Sekuritas hari ini

GJTL - Spec Buy (665)

GJTL ditutup terkoreksi 1,5 perse ke level 665 pada perdagangan kemarin, namun masih tertahan oleh MA200. Selama GJTL masih bergerak di atas 650 sebagai supportnya, maka posisi GJTL saat ini sedang berada di awal wave C pada label hitam, sehingga GJTL berpeluang untuk menguat kembali.

Spec Buy: 655-665

Target Price: 700, 740

Stoploss: below 650

JPFA - Buy if Break (1.525)

JPFA ditutup menguat 1,3 persen ke level 1.525 pada perdagangan Senin namun masih tertahan area resistance di 1.525. Posisi JPFA saat ini sedang berada di awal dari wave [iii] dari wave C sehingga JPFA berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy if Break: 1.525

Target Price: 1.570, 1.680

Stoploss: below 1.460

LPPF - Buy on Weakness (3.950)

LPPF ditutup terkoreksi 2,5 persen ke level 3.950 pada Senin, dan masih tertahan oleh MA20. Selama LPPF masih tertahan di atas 3.850 sebagai supportnya, posisi LPPF saat ini sedang berada di awal wave [c] dari wave (B) pada label hitam.

Buy on Weakness: 3.880-3.930

Target Price: 4.150, 5.000

Stoploss: below 3.850

LSIP - Spec Buy (1.145)

LSIP ditutup terkoreksi 1,7 persen ke level 1.145 pada perdagangan kemarin dan masih tertahan oleh Lower Band. Selama LSIP masih bergerak di atas 1.130 sebagai supportnya, maka posisi LSIP saat ini sedang berada di awal wave C dari wave (B) dan LSIP berpeluang berbalik menguat.

Spec Buy: 1.135-1.145

Target Price: 1.275, 1.385

Stoploss: below 1.130

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

