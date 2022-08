Metland (MTLA) Raih Emiten Properti Terbaik Bisnis Indonesia Award 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti PT Metropolitan Land Tbk. (MTLA) menyabet penghargaan sebagai emiten terbaik sektor properti dan real estate dalam Bisnis Indonesia Award (BIA) 2022.

MTLA bersaing dengan sejumlah perusahaan pengembang properti lainnya, seperti developer mall Gandaria City dan Kota Kasablanka, PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON), Grup Ciputra, PT Ciputra Development Tbk. (CTRA), PT Alam Sutera Realty Tbk. (ASRI) dan Grup Sinar Mas, PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE).

Sampai paruh pertama tahun ini, pencapaian recurring income MTLA senilai Rp204 miliar dari target Rp410 miliar, atau sekitar 30 persen dari total marketing sales.

Marketing sales MTLA pada semester I/2022 turun 8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

MTLA memiliki sejumlah proyek perumahan di Jabodetabek, seperti Metland Cyber City dan Metland Menteng serta beberapa proyek hotel dan area komersial seperti Metland Hotel Cirebon dan Hotel Horison Bekasi.

Sebagai informasi, ajang penghargaan Bisnis Indonesia Award sudah berlangsung selama 2 dekade.

Pada ajang ini akan diberikan beberapa penghargaan kepada perusahaan dari sektor finansial dan sektor rill berdasarkan penilaian dari Dewan Juri Bisnis Indonesia Award 2022.

Dewan Juri terdiri dari Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani; Direktur PT Indovesta Utama Mandiri Rivan Kurniawan; Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group Lulu Terianto; Direktur PT Bahana TCW Investment Management Doni Firdaus; dan Head of Research NH Korindo Sekuritas Indonesia Liza Camelia Suryanata.

Bisnis Indonesia Award (BIA) merupakan bentuk penghargaan dari Bisnis Indonesia Group terhadap para pelaku bisnis di Indonesia, terutama korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan perusahaan finansial yang memiliki kinerja cemerlang.

Bisnis Indonesia Award dalam pelaksanaannya selalu mengangkat tema terkini yang relevan dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha di Tanah Air. Adapun, pada tahun ini Bisnis Indonesia Award mengusung tema “Bangkit pada Tahun Perubahan”.

