IHSG Incar 7.200, Rekomendasi Saham ADRO, BBYB, BNBA, MPPX

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan masih menguat pada hari ini setelah menutup perdagangan kemarin, Kamis (12/8/2022), naik 1 persen ke level 7.160.

Tim Analis MNC Sekuritas menyebutkan, penguatan IHSG diiringi dengan peningkatan volume dan telah menutup gap di area 7.160-7.174.

"Waspadai akan gap bawah yang terbentuk kemarin pada rentang 7,086-7,136 dan kami memperkirakan, posisi IHSG sudah berada di akhir wave v dari wave (c) dari wave [x] di label hitam atau wave (D) pada pola triangle di label merah," tulis Tim Analis MNC Sekuritas dalam riset harian, Jumat (12/8/2022).

Namun, tidak menutup kemungkinan IHSG akan mengalami penguatan lanjutan untuk menguji rentang area 7.180-7.200. Adapun, IHSG hari ini diperkirakan bergerak dengan support di level 7.075, 7.030 dan level resistance di 7.180, 7.200

Berikut rekomendasi saham pilihan MNC Sekuritas, Jumat (12/8/2022).

ADRO - Buy on Weakness (3.150)

ADRO ditutup menguat 0,3 persen ke level 3.150 pada perdagangan Kamis (11/8/2022), pergerakan ADRO pun diikuti oleh peningkatan volume perdagangan. Selama tidak terkoreksi ke bawah 3.030 sebagai supportnya, posisi ADRO saat ini sedang berada di awal wave (v) dari wave [c] dari wave B.

Buy on Weakness: 3.080-3.140

Target Price: 3.300, 3.500

Stoploss: below 3.030

BBYB - Buy if Break (1.515)

BBYB ditutup menguat cukup signifikan sebesar 5,9 persen level 1.515 namun masih tertahan oleh Upper Band-nya. Diperkirakan saat ini posisi BBYB sedang berada pada bagian dari wave iii dari wave (iii) dari wave [c] dan akan lebih terkonfirmasi apabila mampu break dari level resistance di 1.535.

Buy if Break: 1.535

Target Price: 1.600, 1.800

Stoploss: below 1.425

BNBA - Spec Buy (1.935)

Pada Kamis, BNBA ditutup menguat 1,8 persen ke level 1.935. Selama tidak terkoreksi ke bawah 1.900 sebagai supportnya, posisi BNBA sudah berada di akhir wave (2) dan akan membentuk awal dari wave (3) pada label hitam.

Spec Buy: 1.915-1.935

Target Price: 2.180, 2.460

Stoploss: below 1.900

MPMX - Buy on Weakness (1.010)

MPMX ditutup terkoreksi 0,5 persen ke level 1.010 pada perdagangan kemarin, pergerakan MPMX pun masih tertahan oleh MA60. Selama MPMX belum mampu break dari 1.040 sebagai resistancenya, MPMX masih cenderung terkoreksi untuk membentuk wave [b], manfaatkan koreksi ini untuk BoW.

Buy on Weakness: 945-980

Target Price: 1.040, 1.100

Stoploss: below 930

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

