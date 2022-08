Erick Thohir Tunjuk Hadjar Seti Adji Jadi Direktur WIKA, Ini Profilnya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian BUMN melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) telah mengangkat Hadjar Seti Adji sebagai Direktur Human Capital dan Pengembangan.

Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya Mahendra Vijaya dalam keterangan resmi menyampaikan bahwa Hadjar Seti Adji menggantikan direktur sebelumnya yaitu Mursyid dalam RUSPLB yang dilaksanakan hari ini secara hybrid.

“RUPSLB menyetujui pengangkatan Hadjar Seti Adji sebagai Direktur Human Capital dan Pengembangan Usaha Perseroan menggantikan Direktur sebelumnya yang mendapatkan penugasan di BUMN yang lain,” tulis Mahendra dalam keterangan resmi pada Jumat (5/8/2022), selepas RUPSLB.

Adapun, Mursyid diangkat sebagai direktur di PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT).

Berdasarkan laman resmi PT Waskita Toll Road, di mana Hadjar menjabat sebagai komisaris utama pada perusahaan tersebut, dijelaskan bahwa pria kelahiran Ujung Pandang, 14 November 1965 lalu tersebut sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur SDM dan Pengembangan Sistem PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) mulai tahun 2020.

Selain itu, pada rentang 2014 - 2018 Hadjar menjabat sebagai Kepala Divisi Riset dan Teknologi PT PP (Persero), kemudian pada tahun 2016 menjabat sebagai Kepala Divisi Penegembangan Bisnis PT PP (Persero).

Hadjar Seti Adji dijelaskan merupakan lulusan S1 Teknik Sipil Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 1991.

Lalu melanjutkan pendidikan master alias S2 di University of New South Wales, Sydney, Australia sebagai Master in Construction Management di tahun 2002.

Susunan Direksi dan Komisaris Wijaya Karya WIKA terbaru

Direktur

Direktur Utama : Agung Budi Waskito

Direktur Operasi I : Hananto Aji

Direktur Operasi II : Harum Akhmad Zuhdi

Direktur Operasi III : Rudy Hartono

Direktur Human Capital dan Pengembangan : Hadjar Seti Adji

Direktur QHSE : Ayu Widya Kiswari

Direktur Keuangan : Adityo Kusumo



Komisaris

Komisaris Utama : Jarot Widyoko

Komisaris : Rusmanto

Komisaris : Firdaus Ali

Komisaris : Satya Bhakti Parikesit

Komisaris : Adityawarman

Komisaris : Harris Arthur Hedar

Komisaris : Suryo Hapsoro Tri Utomo

