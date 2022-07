Pakai Dana IPO, GOTO Tuntaskan Suntikan Modal Rp2 Triliun ke Tokopedia

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten startup, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) telah menyuntikkan dana hasil penawaran umum perdana (IPO) sebesar Rp2 triliun ke Tokopedia.

Saat ini, masih ada sisa Rp2,07 triliun dari target rencana penggunaan dana IPO yang bakal disetor ke perusahaan lokapasar tersebut.



Berdasarkan keterbukaan informasi, Jumat (15/7/2022), emiten berkode GOTO ini telah menggunakan dana IPO sebesar Rp4,49 triliun. Penggunaan tersebut dengan rincian penyertaan pada PT Tokopedia sebesar Rp2 triliun, penyertaan pada PT Dompet Anak Bangsa atau Gopay Rp762,63 miliar, serta modal kerja entitas induk Rp1,73 triliun.



Dana yang disetorkan ke Tokopedia tersebut telah mencapai 49,1 persen dari target rencana penggunaan dana IPO sebesar Rp4,07 triliun yang akan disuntikan ke Tokopedia.



Baru-baru ini, Tokopedia dikabarkan akan mengoptimalkan ekosistem GOTO, khususnya GoFood, untuk mendirikan layanan TokoFood.



Head of External Communications Tokopedia Ekhel Chandra Wijaya mengatakan saat ini Tokopedia tengah mengoptimalkan sinergi dalam ekosistem Grup GoTo.



Salah satunya untuk menghadirkan inisiatif, yang bisa mempermudah masyarakat mendapatkan produk makanan dan minuman dari pegiat usaha di Indonesia, khususnya UMKM lokal.



"Kami akan menyampaikan informasi lebih lengkap mengenai hal ini di kemudian hari," ujar Ekhel.



Ketika dikonfirmasi terkait dengan langkah kolaborasi bersama GoFood, pihak Tokopedia enggan memberikan keterangan lebih lanjut.



Berdasarkan kabar yang beredar juga nantinya di aplikasi Tokopedia akan terdapat layanan TokoFood, dalam layanan ini konsumen dapat memesan GoFood melalui aplikasi Tokopedia.



Adapun, total dana yang IPO bersih yang diterima GOTO yakni sebesar Rp13,57 triliun hasil pemotongan biaya IPO sebesar Rp153,43 miliar.



Lebih lanjut, berdasarkan rencana penggunaannya, dana IPO bakal dimanfaatkan sebesar Rp4,07 triliun untuk modal kerja emiten, penyertaan pada PT Tokopedia dengan jumlah yang sama Rp4,07 triliun.



Selanjutnya, penyertaan kepada dua entitas bisnis finansial yakni ke PT Dompet Anak Bangsa sebesar Rp3,39 triliun dan penyertaan pada PT Multifinance Anak Bangsa Rp678,72 miliar.



Terakhir, dana IPO juga dimanfaatkan untuk penyertaan pada entitas anak usaha di luar negeri, yakni Velox Digital Singapore Pte. Ltd sebesar Rp678,72 miliar dan Go Viet Technology Trading Joint Stock Company sebesar Rp678,72 miliar.

