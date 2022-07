Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 11 Juli 2022

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini Senin (11/7/2022), berpeluang melanjutkan penguatan seiring dengan dorongan beberapa sentimen positif.

Direktur MNC Asset Management Edwin Sebayang dalam riset hariannya menuliskan selama sepekan lalu IHSG tercatat melemah 0,80 persen, sehingga sepanjang tahun penguatan indeks tersisa sebesar 2,41 persen.

Ditambah lagi dengan aksi jual bersih atau net sell investor asing pekan lalu yang menurutnya cukup besar yaitu sebanyak Rp2,66 triliun, sehingga menyisakan aksi beli bersih atau net buy sepanjang tahun sebesar Rp58,37 triliun.

Sementara pada perdagangan awal pekan ini, Edwin mengatakan ada peluang IHSG melanjutkan kenaikan dari Jumat (8/7/2022), akhir pekan lalu seiring dengan beberapa sentimen pendukung lainnya.

“Di awal minggu ini, Senin, ada peluang IHSG melanjutkan kenaikan dari Jumat pekan lalu seiring harga beberapa komoditas,” tulisnya dalam riset harian, dikutip Senin (11/7/2022).

Tercatat, harga minyak mentah mengalami kenaikan 2,01 persen, batu bara naik 0,7 persen, emas naik 0,07 persen, minyak sawit (CPO) naik 0,39 persen, dan nikel naik 1,15 persen.

Selain itu, penguatan terbesar dicetak Timah sebesar 5,15 persen di tengah penguatan indeks EIDO sebesar 0,55 persen serta penguatan rupiah atas dolar AS di bawah level Rp15.000 per dolar AS.

Berdasarkan sentimen yang ada, Edwin pun memprediksi IHSG hari ini akan bergerak di rentang 6.702 - 6.778, dan rupiah di rentang Rp14.950 - Rp15.010 per dolar AS.

Sementara itu, Edwin merekomendasikan untuk membeli saham AKRA, UNTR, BBRI, PTBA, GOTO, ITMG, INDF, CPIN, ADRO, dan TOWR.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

11:33 WIB IHSG sesi I anjlok 0,32 persen IHSG melemah 0,32 persen atau 21,67 poin ke 6.718,54 pada akhir sesi I IHSG siang ini. Sebanyak 250 saham menguat, 255 saham melemah dan 170 saham stagnan. 10:08 WIB IHSG mental ke zona merah IHSG berbalik arah ke zona merah dengan pelemahan 0,24 persen atau 16,08 poin ke 6.724,13. Sepanjang perdagangan hari ini, IHSG bergerak dalam kisaran 6.720,31 - 6.756,49. 09:01 WIB IHSG dibuka menguat 0,19 persen IHSG dibuka menguat 0,19 persen atau 12,60 poin ke 6.752,82 pada awal perdagangan. Sebanyak 175 saham menguat, 71 saham melemah, dan 227 saham stagnan.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :